Juan Ayuso explica su controvertido gesto tras llevarse la victoria en la etapa en La Vuelta: "He recibido críticas, algunas con razón y otras injustas"

El ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se ha impuesto este viernes en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada ente Andorra La Vella y Cerler-Huesca La Magia sobre 188 kilómetros.

El catalán se ha desquitado de este modo de su mal día de este jueves que le dejó sin opciones para la general después de meterse en la escapada de la jornada y lanzarse en solitario cuando restaban once kilómetros para la meta.

Por detrás, en el grupo de favoritos, del que se ha vuelto a descolgar el español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), apenas ha habido pelea, con el portugués Joao Almeida (UEA) siendo el único en probar suerte, mientras que el noruego Thorsten Traen (Bahrain-Victorius) mantiene el maillot rojo de líder.

EFE Torstein Traen mantiene el liderato de La Vuelta

celebración

A la hora de entrar en la meta de Cerler llamó la atención el gesto de Ayuso. El catalán se tapó lo oídos. Gesto que no pasó desapercibido para el equipo de #LaVueltaEnCOPE ya que durante la retransmisión de la etapa en Tiempo de Juego se hicieron eco del mismo, sin entender el por qué lo hacía. Escucha el análisis del mismo en el siguiente audio

Al término de la etapa, al ser preguntado por la prensa presente en la línea de meta, entre ellos a nuestro compañero Quique Iglesias, el del UAE apuntaba lo siguiente: "He recibido críticas, algunas con razón y otras injustas".

Durante su explicación, Ayuso hacía referencia a una frase que tiene en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente: "Todo lo negativo –la presión, los desafíos– es una oportunidad para ascender".

"La prensa siempre esperáis que haga la general. Cuando estás en el ojo del huracán, la gente va a hablar", añadió Ayuso en relación a su controvertida celebración.

EFE Juan Ayuso, en lo alto del podio tras su victoria en la etapa de La Vuelta

Sobre la etapa de este viernes, Ayuso confesó que "ha sido un día muy duro, la primera hora la tuve que hacer solo y lo he pagado un poco al final, pero muy contento de haber podido acabar"

"No estoy en la forma que me hubiera gustado llegar para pelear por la general, pero un día bueno lo puedo sacar", indicaba Ayuso sobre sus opciones en la general, e indicó que "lo que vaya viniendo, vendrá. Daré lo mejor de mí!".