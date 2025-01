El mensaje de Paco González a Maffeo tras su partido frente al Real Madrid: "Si haces el macarrilla..."

Para el director de Tiempo de Juego, la actitud del lateral del Mallorca no pasó desapercibida en la semifinal de la Copa de España

El Real Madrid-Mallorca de la Supercopa de España terminó con tangana. El partido se calentó por algunas acciones muy puntuales, que se acrecentaron en el tramo final del partido, donde los gestos y las palabras fueron más allá de lo deportivo.

Nada más pitar De Burgos Bengoetxea el final del partido en Jeddah, las celebraciones del 3-0 a favor de Real Madrid quedaron rápidamente eclipsadas por el tumulto en la boca de vestuarios, donde la alta tensión fue protagonista.

EFE Imagen de la tángana entre jugadores del Real Madrid y del Mallorca al término del partido, en la Supercopa de España

Una de las acciones más polémicas vienen por un cruce de palabras entre Asencio y Maffeo. Al parecer, Asencio responde a una provocación del jugador del Mallorca (le llega a decir 'vete a difundir vídeos', en relación a la polémica en la que se vieron envueltos varios jugadores del Castilla por la difusión de una serie de vídeos explícitos) y empiezan los gritos de Maffeo de 'subnormal' y lanzamiento de besos por parte del central del Real Madrid y la respuesta de 'Me lo vas a decir luego fuera'.

Antes, tras el tercer gol del Real Madrid, Bellingham le da una colleja a Maffeo, tal como se apreció claramente en las imágenes de televisión.

Durante el enfrentamiento, Ancelotti aparta a Vinicius, que se las tuvo con el lateral derecho del Mallorca durante casi todo el partido, y el brasileño no pasó de mirar desafiante a lo que estaba pasando en el terreno de juego.

EFE Vinicius agarra a Maffeo para evitar el avance del lateral del Mallorca en el partido de Supercopa de España frente al Real Madrid

El tumulto se deshizo cuando Carlo Ancelotti se lleva del hombro a Maffeo y ambos se retiran a vestuarios manteniendo una acalorada conversación, sobre todo por parte del jugador del Mallorca.

LAS REACCIONES A LA TANGANA

Justo a continuación, el jugador del Mallorca, Dani Rodríguez, respondió en Movistar por los motivos de la trifulca: "El pique que tienen ellos ya lo conocemos todos. Yo a Asencio le animo a que, con la juventud que tiene, que tendrá muchos partidos importantes en su carrera, que aprenda a ganar porque le va a venir mejor".

También en Movistar, Carlo Ancelotti dijo que "era innecesario porque el partido había acabado para las dos partes. Han hecho algo que era mejor no hacer. No era necesaria una pelea de este tipo. Pero como estaban calientes por lo que había pasado en el partido, he intentado calmar los ánimos".

Para el director de Tiempo de Juego, Paco González, "no hay nada destacable para ponerlo en el acta después del partido, por lo que hemos visto".

Y según veía repetida en uno de los monitores del estudio la colleja de Bellingham a Maffeo, González, entendiendo que Maffeo había provocado anteriormente, le lanzó un mensaje: "También te digo una cosa, Maffeo. Si haces el 'macarrilla', alguna vez te hacen el 'macarrilla'. Tan mal uno como otro. Por eso, mal todos los 'macarrillas', pero si tú lo haces, pues a veces también te lo hacen", sentenció.