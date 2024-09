El mensaje de Maldini a los árbitros tras las patadas que recibió Lamine Yamal en Villarreal: "De ser así"

Al especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', no le resultó complicada la elección de jugador más destacado de la sexta jornada en Primera División.

En la goleada del Barcelona al Villarreal por 1-5 de este domingo, Maldini encontró "una exhibición más de Lamine Yamal, que sale prácticamente a exhibición por partido". Lamine no marcó pero volvió a ser decisivo: "Es increíble, con su edad, la capacidad que está teniendo Yamine Lamal de repetir actuaciones asombrosas, una tras otra".

EFE Lamine Yamal celebra el gol al Mónaco (EFE)

Maldini destacó su trabajo en el Estadio de La Cerámica como el de un "futbolista imparable, dando pases de gol y participando prácticamente en todas las jugadas de ataque".

Esta misma semana pasada, también pudimos disfrutar de la mejor versión de Lamine Yamal en el primer partido de Liga de Campeones que jugó el Barcelona, y en el que tiene el infortunio de quedarse pronto con diez futbolistas por la expulsión de Eric García: "En Mónaco, por ejemplo, con diez jugadores el Barça, Lamine hizo el gol del empate. Luego el Barça no pudo ganar al final el partido, pero fue un jugador imparable, y eso que tuvo que cambiar al lateral de banda para taparle", puntualizó Maldini.

EL BARÇA DEL DEBUT DE MESSI VS EL BARÇA DEL DEBUT DE LAMINE

Aprovechando que los aficionados al fútbol tienden últimamente a comparar el momento en que Messi debuta con el Barça al momento actual, con Yamal como protagonista, Maldini desgrana su propio estudio: "A Lamine se está comparando con Messi, aunque de momento, son palabras muy mayores compararle con Messi, eso es evidente".

Leo Messi celebra un gol con el Barcelona

"Pero también es verdad que cuando Messi empieza a sacar los dientes en el Barça, es un Barça que tenía a Xavi y a Iniesta. Era un Barça equipo que estaba funcionando mucho mejor desde el punto de vista colectivo. Y Lamine Yamal está en cierto modo sosteniendo al Barça en un momento mucho más difícil. Es decir: lo que tiene alrededor, siendo muy bueno, no es ni comparable a lo que tenía Leo Messi".

También existe cierta incertidumbre sobre si Lamine va a poder mantener una estela de crecimiento y desarrollo como la del delantero argentino, dado que el extremo español tiene tan solo 17 años: "Es cierto que es un jugador que ahora mismo, con la edad que tiene, prácticamente parece ya imparable. Yo estoy convencido de que ya es de los mejores jugadores del mundo, y no tengo duda de que, si mantiene este nivel, levantará no solo uno, sino más de un Balón de Oro".

Lamine Yamal celebra el gol marcado al Athletic en LaLiga

Es cierto que en la gala de la próxima edición del Balón de Oro, que se celebrará en París el próximo 28 de octubre, el futbolista del Barcelona es muy favorito para llevarse el premio 'Kopa' que reconoce al mejor jugador sub-21, pese a que también se encuentra nominado entre los 30 mejores del mundo para los organizadores del galardón.

MALDINI, en ALERTA por las patadas que lamine recibió en villarreal

Un detalle que no gustó en el Villarreal - Barcelona fueron las patadas que recibió el joven futbolista azulgrana, especialmente en el tramo final, donde fue objeto de dos duras entradas.

Precisamente, durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, el comentarista y ex futbolista Santi Cañizares se llevaba las manos a la cabeza: "Es un patadón a la altura del muslo y si saca la roja no pasa nada. No es solo una patada, es una agresión", denunciaba.

CORDONPRESS Lamine Yamal recibe una entrada en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal

Maldini fue en la línea del sentir común sobre las acciones que sufrió Yamal: "Creo que el Villarreal se excedió bastante con las patadas" y por eso, pide que "no empiece a ser algo habitual en el fútbol español".

Y que, "de ser así, los árbitros tienen que tomar cartas en el asunto porque este tipo de jugadores, y lo digo también por Vinicius, son a los que hay que proteger por parte de los árbitros porque al final, fundamentalmente hay que proteger el espectáculo", concluyó.