Santi Cañizares, tajante ante las duras entradas del Villarreal a Lamine Yamal: "Sería sucumbir"

El Barcelona ha goleado este domingo al Villarreal en el Estadio de La Cerámica gracias a los goles de Pablo Torre y los dobletes de Lewandowski y Raphinha (1-5). El triunfo permitió a los de Hansi Flick mantener el pleno de victorias y seguir como líderes de LaLiga.

Aunque no todo fueron buenas noticias en el partido, puesto que Ter Stegen se tuvo que retirar lesionado en camilla en los últimos minutos de la primera parte.

DOLOROSA LESIÓN

El portero alemán salió de su portería para atajar un balón aéreo, en el que chocó con Eric Bailly, y en la caída tuvo un mal apoyo en la rodilla derecha. Durante la disputa del partido, nuestra compañera Helena Condis fue informando del estado de un Ter Stegen que tendría roto el tendón rotuliano y podría estar alejado de los terrenos unos ocho meses.

El meta, tras la acción, quedó tendido sobre el verde entre síntomas de dolor y, varios minutos después, fue inmovilizado para ser retirado en camilla de La Cerámica y trasladado en ambulancia a un centro médico cercano.

Cordon Press Los médicos del Barcelona atienden en Villarreal a Ter Stegen

La baja del portero supone un duro golpe para la moral azulgrana, que ya había sufrido en este inicio de temporada la grave lesión de Marc Bernal y la recaída de Gavi, que ya se encontraba entrenando con sus compañeros.

DURAS ENTRADAS A LAMINE YAMAL

Pero las cosas pudieron empeorar en los últimos minutos del duelo entre Villarreal y Barcelona, porque Lamine Yamal sufrió dos duras entradas, que bien pudieron ser castigadas con sendas cartulinas rojas para los futbolistas del equipo amarillo.

Tal fue la dureza de las acciones que los comentaristas de Tiempo de Juego reaccionaron durante la retransmisión. El primero en pronunciarse fue Paco González diciendo: "Es un patadón a la altura del muslo y si saca la roja no pasa nada".

A la opinión del director del programa, se unió la de Santi Cañizares. "No es solo una patada, es una agresión", explicaba el exfutbolista.

Y añadía: "Sí, la jugada se da por la impotencia y porque al jugador no le gusta que le peguen un meneo como está pasando. Que uno entiende la frustración, pero no hay que usarla así".

EFE Lamine Yamal celebra su segundo gol

Paco González volvía a pronunciarse sobre la jugada, pero esta vez optaba por alabar la actitud de Lamine Yamal. "Su comportamiento es impecable", afirmaba.

Y agregaba seguidamente: "No vacila con el balón en los pies, no tirar caños. Aunque, obviamente, no pasa nada por tirarlos, que nadie me entienda mal".

Helena Condis, por su parte, elogiaba la actitud de Hansi Flick. Pero mientras lo hacía, Lamine Yamal volvía a sufrir una fuerte entrada, que habría el debate de si el jovencísimo jugador debía haber sido cambiado.

"No hay que quitarlo", afirmó Santi Cañizares contundentemente. Y añadía: "Para mí no hay que cambiarle. Porque si le quitas, significa que sucumbir a este tipo de acciones".

Dani Senabre, por su parte, se mostraba contrario a la idea del ex portero y decía: "Luego se rompe y te quedas con cara de tonto. Yo le habría quitado con el 1-3 en el marcador".

