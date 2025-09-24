Gavi está hundido tras su grave lesión de rodilla

El Barcelona informaba este martes de la lesión de larga duración de Gavi. El centrocampista andaluz se iba a someter a una artroscopia para mitigar las molestias que tenía en la rodilla, pero al abrir la articulación se dieron cuenta de que las cosas estaban peor de lo que pensaban. El resultado: una baja de unas 5 semanas se transformaba en 4 o 5 meses sin jugar al fútbol.

Cordon Press Gavi, en el banquillo, durante un partido de esta temporada del FC Barcelona.

la lesión de gavi

El club confirmó este domingo que Gavi se sometió a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha y finalmente, el jugador se iba a someter a una operación. Al final hubo que suturarlo para poder preservarlo, ya que es muy joven, y de ahí el largo tiempo de recuperación.

El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha lesión el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana. Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se decantaron por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían y se encontraron con el problema mayor.

gavi está muy tocado

El futbolista se encuentra hundido anímicamente tras conocer cuánto estará de baja. Según ha contado Helena Condis, al futbolista le han llamado tanto Hansi Flick, como Luis de la Fuente y Aitor Karanka para intentar animarle. Sabían que para Gavi esta temporada era muy importante porque soñaba con jugar el Mundial tras el calvario de la primera lesión de rodilla que le dejó sin Eurocopa.