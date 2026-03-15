Mbappé vuelve a entrenar y apunta al Etihad

El Real Madrid podría contar con el regreso del delantero francés Kylian Mbappé para el partido de vuelta de este martes de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026 ante el Manchester City inglés después de que el goleador entrenase este domingo con el grupo.

El '10' lleva fuera de los terrenos de juego por una lesión en la rodilla desde finales de febrero y se ha perdido los últimos cinco partidos del conjunto madridista ante el Benfica Sl portugués, el Getafe CF, el RC Celta, el Manchester City y el Elche CF.

Según informó el 15 veces campeón de Europa el pasado 2 de marzo, Mbappé sufría un esguince en la rodilla izquierda y seguiría un "tratamiento conservador" de cara a evitar cualquier paso por el quirófano.

también vuelve álvaro carreras

Además, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, podría recuperar también para defender en el Etihad Stadium el valioso 3-0 de la ida en el Santiago Bernábeu al lateral izquierdo Álvaro Carreras que, según informó en su web, realizó parte del entrenamiento. El defensa estaba lesionado en el gemelo de la pierna derecha, pero podría estar listo para la visita al City y aligerar un parte de bajas que quedaría reducido a Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Jude Belligham, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, mientras que Raúl Asencio no jugó este sábado ante el Elche por molestias musculares.