Mateu Lahoz, sobre el arbitraje: "Seguimos viendo neveras, por lo tanto no todo va bien..."

Mateu Lahoz se reafirma en su deseo de seguir arbitrando. Esta misma semana, el ex colegiado y actual comentarista de Tiempo de Juego, repitió que su sueño es volver a pitar.

"Yo sigo respirando fútbol y arbitraje, toda mi vida. 50 palos y seguimos soñando... Ayer hablé con una persona que igual me brinda la oportunidad de seguir arbitrando", le confesó Mateu Lahoz a Paco González este sábado, justo antes de comentar el Rayo Vallecano - Barcelona, en Tiempo de Juego.

Mateu Lahoz, en un partido internacional.





Este jueves, el ex colegiado en activo ya fue claro al respecto con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE: "A día de hoy me sigo despertando con la ilusión de arbitrar", declaró esta semana. Aseguró que si tiene la mínima posibilidad de volver a los terrenos de juego, no la desaprovecharía: "A lo mejor no, ¡de cabeza!".

Mateu no quiso concretar cuántas reacciones se habían producido tras confesar su sueño en la Cadena COPE, tan solo respondió con un "ayer (viernes) me fui a las motos y así desconectaba".

Volver al arbitraje, ¿brindis al sol?

Para Paco González, que Mateu quiera volver "es un brindis al sol. Sabes que es imposible que con Medina Cantalejo vuelvas a arbitrar". Y es que, según la información que tiene el director de Paco González, "me dicen que al principio, Medina Cantalejo estaba agradecido contigo por haber rechazado dirigir el CTA pero luego te fue 'limpiando' como posible adversario como dirigente del Comité de Árbitros... No vuelves a arbitrar ni de coña, lo veo imposible", valoró.

A Mateu Lahoz, según le dicen, "les sabe mal que hable en primera persona que me sienta árbitro", confesó.

Y valoró con detalle la rueda de prensa que concedió Medina Cantalejo, actual jefe de los árbitros en España, del pasado miércoles: "Yo no me imagino a Howard Webb -jefe de los árbitros en Inglaterra- o Gianluca Rocchi -jefe de los árbitros en Italia- en una rueda de prensa como la que nos dispensaron en la Ciudad del Fútbol de las Rozas en cuanto a la humildad, a la autocrítica o al constructivismo".

Además, se mostró crítico por los problemas que siguen existiendo en el arbitraje: "Este año, aunque no queramos, sigue habiendo neveras en Primera y Segunda División, como lo hay en UEFA y en partidos de selecciones. Por lo tanto, no todo va bien; siempre tenemos margen de mejora", añadió.

El jefe de los árbitros, "muy contento"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, se mostró este miércoles "muy satisfecho por la labor y el rendimiento de la plantilla" de árbitros y destacó que "ha habido un buen desempeño en las áreas" y un "alto nivel de acierto" en el primer tercio la temporada.

Medina Cantalejo, jefe del CTA, en rueda de prensa ante los medios de comunicación.



"Dijimos que la anterior temporada había sido complicada y que el rendimiento de los árbitros era mejorable, pero lo que son estas jornadas estamos muy sastisfechos por la labor y el rendimiento de nuestra plantilla, admitiendo que ha habido errores, pero muchisimos aciertos", afirmó.



Cantalejo compareció para hacer balance de los arbitrajes en el primer tramo de la temporada y mantuvo que "ha habido un buen desempeño en las áreas, que solo "ha habido dos manos errónamente sancionadas tanto por el árbitro de campo como por el de VAR" y que "en el área, que es la zona donde el árbitro tiene que tener la determinación, se está funcionando bien, con muchísimo acierto", añadió.

