Márquez se cae y Bezzecchi corta su tremenda racha al sprint

Marc Márquez se fue al suelo en Misano y no pudo ganar su 15ª victoria al sprint.

Pasó lo que parecía imposible en Misano y por segunda vez en 16 carreras al sprint subió a lo más alto del cajón un piloto que no era Marc Márquez. Había ganado todas menos la de Silverstone, donde la victoria fue para su hermano, y la de este sábado, que se llevó Bezzecchi porque el español se fue al suelo tras cometer un error cuando lideraba la prueba.

Cerro el sábado con un rosco, pero si este domingo consigue apenas 3 puntos podrá ser matemáticamente campeón en Japón. Junto a Bezzecchi subieron al podio Alex Márquez y otro italiano, Fabio di Giannantonio.

El de Cervera, que partía cuarto, ganó dos posiciones en cuanto se apagaron los semáforos, y en el sexto giro ya lideraba la carrera en el Circuito de Misano-Marco Simoncelli. Sin embargo, solo una vuelta más tarde perdía el control de su moto en la curva 15, la penúltima del trazado, y acababa con sus esperanzas de conseguir su 15ª victoria en 16 carreras al sprint. Es el primer cero del año en sábado para el catalán.

Bezzecchi aprovechó el tropiezo del octocampeón mundial y conquistó así su primer triunfo al sprint del curso, que rompe una racha de 29 victorias consecutivas en sábado de las Ducati. Alex Márquez (Ducati) terminó segundo, un puesto que no le bastó para que su hermano Marc tenga bola de partido en Motegi, y el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) completó el podio. En los puntos acabaron pilotos como Pedro Acosta (KTM), quinto; Fermín Aldeguer (Ducati), sexto; Jorge Martín (Aprilia), octavo; y Raúl Fernández (Aprilia), noveno.

Fuera de ellos terminó un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) al que su decimotercera plaza le aparta matemáticamente de la lucha por el título. Maverick Viñales (KTM) concluyó decimoquinto; Alex Rins (Yamaha) lo hizo decimoséptimo; y Augusto Fernández (Yamaha), decimoctavo.