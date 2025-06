Marcus Rashford: "Ojalá pueda jugar junto a Lamine Yamal"

Con el mercado de fichajes abierto, todos los clubes están intentando reforzar sus plantillas para poder mejorar los resultados en la siguiente temporada. Este es el caso del Barcelona, que, a pesar de que ya han fichado a Joan García, después de pagar su cláusula, tiene varios nombres en la agenda.

Uno de ellos es Nico Williams. Ya intentaron fichar al jugador del Athletic la temporada pasada y esta vez las intenciones son similares. Otro jugador que está en el punto de mira del club culé es Marcus Rasford. El extremo del United volvió a decir, esta vez en una entrevista con los XBuyer y Eric Ruiz, dos famosos youtubers españoles, su deseo de formar estar en el equipo de Hansi Flick. Pero eso no es todo, porque también se deshizo en elogios a Lamine Yamal.

"Es difícil describir con palabras lo que está haciendo porque se supone que no tendría que estar haciéndolo ya que sólo tiene 16, 17 años. Él está jugando en la élite con 17. No creo que hayamos visto esto antes. No es normal lo que hace, porque, además, va a mejorar, por lo que no sabremos lo que diremos de él dentro de tres años. La mentalidad que tiene para naturalizarlo es otra de sus habilidades", dijo sobre la joven estrella culé.

Además, también aseguró que tiene opciones de llevarse el Balón de Oro: "Depende de lo que valoren. Si sólo valoran la habilidad de jugar, creo que puede lograrlo. Pero Dembelé tiene la Champions League... depende de lo que miren. No me decepcionaría que lo ganara cualquiera de los dos".

"Me gustaría jugar con Lamine Yamal. Ojalá. Veremos. Todos queremos jugar con los mejores", reconoció.