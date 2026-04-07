Manolo Lama, sobre el posible penalti de Upamecano a Vinicius en el Real Madrid - Bayern de Múnich: "Cuando tú arrastras los pies..."

La primera parte del Real Madrid - Bayern de Múnich de cuartos de final de la Champions League ha estado marcada por la intensidad y por una polémica jugada en el área del equipo bávaro. El protagonista ha sido Vinicius Jr., que ha caído dentro del área en una disputa con Upamecano pidiendo penalti. Sin embargo, el colegiado del encuentro, Michael Oliver, ha indicado que no había nada y ha dejado seguir el juego ante las protestas del delantero brasileño.

La sentencia de Manolo Lama

Durante la retransmisión en 'Tiempo de Juego', Manolo Lama ha ofrecido su visión clara sobre la acción. El comentarista ha asegurado que, aunque Upamecano "se ha arriesgado", no hay contacto suficiente para señalar la pena máxima. Lama ha argumentado que la forma de caer del jugador del Real Madrid ha sido clave para la decisión del árbitro: "Cuando tú arrastras los pies, el árbitro no te va pitar penalti en Europa".

EFE MADRID, 07/04/2026.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. (c), cae ante los defensores del Bayern Munich durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Cuando tú arrastras los pies, el árbitro no te va pitar penalti en Europa"

La opinión de Lama ha sido compartida por otros colaboradores, que han coincidido en que "no hubo nada". Aun así, Paco González ha subrayado el riesgo asumido por el defensor del Bayern en una zona tan peligrosa, destacando que "ha estado a punto de haberlo, ha lanzado una patada sin tocar balón". La decisión del árbitro inglés de no hacer un "arbitraje europeo" también ha sido comentada en la retransmisión.

EFE Luis Díaz celebra su gol en el Real Madrid - Bayern

Una primera parte de alta tensión

Más allá de la controversia, los primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu han de emoción en las dos áreas. El Bayern de Múnich se ha marchado al descanso con ventaja en el marcador (0-1) gracias a un gol de Luis Díaz en el minuto 40. El equipo alemán, que ha llevado el peso del partido en varios tramos, ha conseguido adelantarse tras una gran jugada colectiva de sus atacantes.

El Real Madrid también ha disfrutado de ocasiones, topándose con un inspirado Neuer, que ha realizado varias paradas de mérito. El partido también ha dejado una mala noticia para los blancos, ya que Tchouameni ha visto una tarjeta amarilla y se perderá el partido de vuelta en Múnich por sanción.