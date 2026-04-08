La indignación de Poli Rincón tras el primer tanto encajado por el Betis en Braga: "No te pueden hacer ese gol, no puede pasar nunca"

El Real Betis ha comenzado su andadura en los cuartos de final de la Europa League encajando un gol tempranero. En el minuto 4 de partido, un córner botado en corto por el Sporting de Braga ha terminado con un remate de cabeza de Florian Grillitsch en el primer palo que ha sorprendido a la defensa y ha puesto el 1-0 en el marcador.

El gol ha llegado cuando el Betis todavía parecía estar "ubicándose" en el campo, lo que ha provocado la indignación del comentarista y exfutbolista Poli Rincón. Su análisis ha sido tajante desde el primer momento, criticando la pasividad defensiva del conjunto verdiblanco en una jugada a balón parado.

La crítica principal se ha centrado en la facilidad con la que remató Grillitsch. "No te pueden hacer, en los minutos que llevamos, ese gol donde te lo han hecho, no puede pasar nunca", ha sentenciado Rincón, mostrando su incredulidad ante la falta de oposición en una zona tan peligrosa.

Un clamoroso error de marca

Según se ha comentado durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el fallo defensivo ha sido evidente. Por su parte, otro exjugador del Betis y comentarista de Tiempo de Juego como es 'Oli' ha insistido en que un rematador como Grillitsch, con una estatura de "1,85 o 1,90", no puede cabecear sin oposición. "Ese tío tiene que tener una marca", ha recalcado.

El análisis de la repetición ha confirmado estas impresiones, al observarse hasta "cuatro futbolistas del Betis" en la zona del remate sin que ninguno de ellos encimara al jugador del Braga. El consenso entre los comentaristas ha sido claro: "Tiene que estar mejor defendido la primera línea".