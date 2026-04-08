A los 67 años
Fallece el legendario entrenador Dusko Vujosević
Tuvo una carrera de 33 años en la que pasó por varios de los países más importantes en el baloncesto europeo antes de hacerse leyenda en el Partizan de Belgrado.
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Dusko Vujosević, histórico entrenador montenegrino del Partizan de Belgrado, falleció este miércoles a los 67 años, después de 33 temporadas de carrera en los banquillos. Tras hacer carrera en equipos de Serbia, Italia, España, Rusia, Francia o Rumanía, el culmen de su trayectoria llegó en el año 2010 con el Partizan, uno de los clubes de su vida, con el que llegó a la 'Final Four' de la Euroliga, en un equipo que contó con jugadores como Lester 'Bo' McCalebb, Vladimir Lucic, Jan Vesely o Aleks Maric.
Su fallecimiento fue confirmado este miércoles por su familia y por el propio Partizan, que expresó sus condolencias tras el empeoramiento de la salud del "inimitable general blanquinegro" hace unas semanas, cuando ingresó en un hospital por problemas cardíacos y pulmonares.
"Dusko Vujosevic nació en 1959 en Podgorica (Montenegro) y jugó al baloncesto prácticamente toda su vida. Este inigualable entrenador y maestro, que ante todo hizo de sus jugadores mejores personas y luego mejores jugadores de baloncesto, falleció el 8 de abril de 2026 en Belgrado", destacó el club serbio.
Con el Partizan se inició como entrenador de las categorías inferiores y con el primer equipo, en varias etapas, ganó 12 títulos de la liga nacional, cinco de la liga regional ABA, cinco copas nacionales, la Copa Korac y alcanzó en dos ocasiones la 'Final Four' de la Euroliga. En su dilatada trayectoria, también estuvo al frente de las selecciones nacionales de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, Montenegro y Bosnia Herzegovina. Asimismo, entrenó a grandes estrellas del baloncesto serbio como Nikola Pekovic o Bogdan Bogdanovic, actual jugador de Los Ángeles Clippers, de la NBA.