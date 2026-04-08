Fallece el legendario entrenador Dusko Vujosević

Dusko Vujosević, histórico entrenador montenegrino del Partizan de Belgrado, falleció este miércoles a los 67 años, después de 33 temporadas de carrera en los banquillos. Tras hacer carrera en equipos de Serbia, Italia, España, Rusia, Francia o Rumanía, el culmen de su trayectoria llegó en el año 2010 con el Partizan, uno de los clubes de su vida, con el que llegó a la 'Final Four' de la Euroliga, en un equipo que contó con jugadores como Lester 'Bo' McCalebb, Vladimir Lucic, Jan Vesely o Aleks Maric.

Su fallecimiento fue confirmado este miércoles por su familia y por el propio Partizan, que expresó sus condolencias tras el empeoramiento de la salud del "inimitable general blanquinegro" hace unas semanas, cuando ingresó en un hospital por problemas cardíacos y pulmonares.

"Dusko Vujosevic nació en 1959 en Podgorica (Montenegro) y jugó al baloncesto prácticamente toda su vida. Este inigualable entrenador y maestro, que ante todo hizo de sus jugadores mejores personas y luego mejores jugadores de baloncesto, falleció el 8 de abril de 2026 en Belgrado", destacó el club serbio.

Con el Partizan se inició como entrenador de las categorías inferiores y con el primer equipo, en varias etapas, ganó 12 títulos de la liga nacional, cinco de la liga regional ABA, cinco copas nacionales, la Copa Korac y alcanzó en dos ocasiones la 'Final Four' de la Euroliga. En su dilatada trayectoria, también estuvo al frente de las selecciones nacionales de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, Montenegro y Bosnia Herzegovina. Asimismo, entrenó a grandes estrellas del baloncesto serbio como Nikola Pekovic o Bogdan Bogdanovic, actual jugador de Los Ángeles Clippers, de la NBA.