Andorra investiga a varios futbolistas de LaLiga por la compra de relojes de lujo de contrabando

La Justicia andorrana habría abierto una causa por un presunto delito de contrabando en la venta de relojes de alta gama a algunos futbolistas de la Primera División. Según informa el diario El Mundo, quien ha publicado la noticia, la investigación estaría dirigida contra Best In Asociados, una sociedad que opera en el Principado y que estaría dedicada a la comercialización de relojes de primeras marcas.

Esta habría vendido algunas piezas sin haber pagado los correspondientes impuestos. Y eso es lo que está investigando la justicia andorrana. Las operaciones de compraventa se habrían llevado a cabo en diversas ciudades de España y entre los clientes de las mismas se encontrarían futbolistas como César Azpilicueta, Santi Cazorla, Dani Carvajal o David Silva, ya retirado.

GC Se investiga la compraventa de relojes por varios futbolistas de Primera

En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores, según el citado medio.