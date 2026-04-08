El consejo del Liverpool a sus aficionados en París: "Deben evitar las siguientes zonas..."

El Liverpool visita este miércoles el Parque de los Príncipes de París. Los reds, al igual que la temporada pasada en octavos de final, se miden al PSG en una de las eliminatorias estrella de los cuartos de final. Y acompañando al conjunto inglés se ha desplazado hacia la capital gala un enorme número de hinchas británicos. De hecho, se esperan más de 2.000 en las gradas durante el encuentro.

Lo curioso es que las redes oficiales del conjunto red han dado una serie de consejos a sus aficionados que se han vuelto virales y han provocado polémica. Entre ellos se encuentra el tener cuidado con los carteristas en el metro, no bajarse en la parada de metro de los ultras del PSG y el evitar varias zonas de la capital gala por considerarse peligrosas.

"Se aconseja a los aficionados tomar la línea 9 del Metro hasta la estación Porte de Saint-Cloud. NO viajen en la línea 10 del Metro, esta es para los Ultras del PSG. Los aficionados deben evitar las siguientes zonas: Barrio de Gare du Nord, Barrio de Pigalle y Centro de la ciudad (Châtelet)".

En la mente de todos los hinchas reds está lo que pasó en el Stade de France en la final de 2022 ante el Real Madrid cuando decenas de personas acosaron, robaron y agredieron a aficionados de ambos equipos tras el partido.