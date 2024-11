Manolo Lama recuerda a las víctimas del volcán de La Palma y pide por las víctimas de la DANA: "Que no se nos olviden"

El primer Tertulión desde que sucedió la tragedia que asoló parte de la provincia de Valencia estuvo dedicado a seguir analizando y reflexionando sobre todo lo que sucede en el difícil día a día de los supervivientes al temporal y a la riada.

Ha sido un domingo difícil por la lluvia, que ha vuelto a generar preocupación, sobre todo porque varios aguaceros ha caído sobre algunas de las zonas más afectadas por la dana, con alertas naranja para el litoral norte y en rojo para el litoral sur.

Según informaba Hugo Ballester en Tiempo de Juego, en algunos hogares el agua ha vuelto a entrar, aunque lo haya hecho en menor medida que durante el pasado martes. Además, el calor que ha hecho sobre Valencia, ha hecho que el barrio que cubría bajos y calles se ha endurecido, lo que ha provocado que muchos desagües y alcantarillas se hayan taponado.

La cifra de fallecidos entre la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía suma 210 víctimas, con un número incontable de desaparecidos.

Ballester destacaba el desastre existente en cuanto a que no hay un registro oficial de desparecidos: "No se ha hecho un recuento, no se ha ido a las localidades o a los municipios. Se ha puesto una furgoneta de la Guardia Civil y han dicho en la entrada de los pueblos que se acercan los vecinos cuando puedan a decir quiénes faltan en sus casas".

EFE Voluntarios en labores de limpieza en Paiporta, Valencia, tras el paso de la DANA

A pesar de las restricciones a la gente, los voluntarios se han saltado las prohibiciones en las últimas 48 horas y han seguido cruzando, por vías ajenas a los controles, para ayudar a las zonas más afectadas.

Las horas venideras pasan por seguir con los trabajos, en función del cielo, de que la borrasca dé una tregua para que se pueda ir acelerando un proceso que va a ser largo.

MANOLO LAMA PIDE NO OLVIDAR A LAS VÍCTIMAS

Manolo Lama aprovechó su participación en El Tertulión para lanzar una petición especial a favor de las víctimas.

Lama se acordó de una de las tragedias más recientes y más difíciles vividas en territorio español: el volcán de La Palma. Muchos de los afectados todavía reclaman ayudas que no llegan por culpa de farragosos trámites burocráticos.

Las víctimas del volcán de la isla "fueron noticia durante veinte días. Lamentablemente, todavía hay algunos que no tienen casa y todavía hay algunos que no han recuperado sus pertenencias y sus tierras, pero ya se nos han olvidado", lamentó, antes de realizar un ruego para con las víctimas de la DANA: "Esperemos que esta gente no se nos olvide".

Cordon Press Volcán del Cumbre Vieja en erupción en La Palma.

Más allá de la reconstrucción de casas, hogares, locales, negocios y carreteras, Juanma Castaño puso sobre la mesa otro aspecto que puede ser de difícil reconstrucción para las víctimas: el psicológico.

"Hoy he pensado", reflexionaba Castaño, "que la reconstrucción va a ser muy dura y muy costosa. Evidentemente, va a alterar la vida de muchas personas. Pero estaba pensando también en la reconstrucción psicológica de esta gente. O sea: el golpe moral que se lleva una persona cuando le pasa lo que le ha pasado a cientos, y cientos, y cientos, y miles de personas en Valencia. Hay que ayudar, hay que estar muy cerca, pero no hoy, ni esta semana, ni la siguiente".

Por ese motivo, Castaño se unió a la petición de Manolo Lama, de apoyar y no olvidar a los afectados: "Creo que nos toca un tiempo de estar muy cerca y de arrimar el hombro y de, de verdad, estar a la altura", pidió.

Este domingo, Paco González quiso acordarse de los vecinos de La Palma y de Lorca, otra de las localidades afectadas por una catástrofe natural, como fue el terremoto que arrasó la localidad murciana en 2011.