El British Open arranca con declaraciones inesperadas: La deseperación de Scheffler y Rahm sueña con la gloria

Esta semana, del jueves 17 al domingo 20 de julio, se celebra el 153º British Open en el mítico recorrido de Royal Portrush, el cuarto y último major de la temporada de golf. Aunque en el mundo del golf raramente se producen grandes titulares antes de un torneo, esta edición ha roto el molde con dos protagonistas que han dado mucho de qué hablar en sus respectivas ruedas de prensa.

Scottie Scheffler SE sincerA EN RUEDA DE PRENSA

El actual número uno del mundo, Scottie Scheffler, no es conocido por generar polémica fuera del campo, sino por su impresionante consistencia y nivel de juego durante los últimos dos años. Sin embargo, en su comparecencia ante los medios ha sorprendido con unas declaraciones inusualmente directas y personales: "No estoy aquí para inspirar a la próxima generación de golfistas. No estoy aquí para inspirar a alguien a ser el mejor jugador del mundo."

Scheffler también expresó sus dudas existenciales sobre su rol en el golf: "Llegas al número 1 del mundo, y te preguntas: ‘¿Para qué?’. De verdad lo creo, porque ¿para qué? ¿Por qué quiero tanto ganar este torneo?"

Y remató con una frase que deja claro dónde están sus verdaderas prioridades: "Si el golf llega a afectar mi vida familiar o la relación que tengo con mi esposa o mi hijo, ese será el último día que juegue.

Jon Rahm Y SU ilusión y ambición por levantar la Jarra de Clarete

Muy diferente ha sido el tono de Jon Rahm, que llega con ilusión y hambre de victoria. El golfista de Barrika busca convertirse en el primer español en ganar el Open Británico desde Seve Ballesteros, hace ya 37 años. "En mi opinión, el Open es el evento más prestigioso que se puede ganar en golf. Según mis conocimientos y la historia del golf, creo que la Jarra de Clarete es lo más especial."

Rahm se presenta con confianza y con la ambición de escribir su nombre en la historia grande del golf español y mundial.