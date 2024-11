¿Cómo se encuentran Lorca y La Palma tras las tragedias del terremoto y el volcán?

Desde el pasado martes Valencia y Letur viven una tragedia a consecuencia de la DANA, que ya ha dejado más de 200 fallecidos. Pero en esta última década Lorca y La Palma también ha vivido de primera las consecuencias de tragedias naturales.

La ciudad murciana sufrió en 2011 un terremoto de 5.1 grados según la escala Richter y varias réplicas. Y este sábado en Tiempo de Juego hemos hablado con Balbina para conocer cómo se encuentra Lorca 13 años después.

"Trece años y medio después, yo sigo sin recibir el total de las ayudas que se prometieron", empezó contando.

Cordon Press Lorca sufrió un terremoto y sus réplicas en 2011.

Y añadía: "Todavía quedamos unas 200 personas sin recibir el total de las ayudas que se prometieron. Pero este verano, por suerte, muchos de ellos han podido recibir ese dinero. Y hay casos como el mío, que a días de hoy ni siquiera se ha resuelto el montante total que me corresponde".

Paco González preguntó a Balbina qué cantidad le correspondía y la afectada explicó: "Recibí unas ayudas que eran para la reparación de la vivienda porque no nos atrevimos a derribar la vivienda. Y entonces nos dieron 24.000 euros, que nos sirvió para una reparación que nos costó mucho más".

Y agregaba para finalizar: "Nos temíamos que las ayudas que prometían no llegasen. También me concedieron las ayudas de alquiler. Recibí un primer pago de cuatro meses, el cual me reclaman y tuve que pelearlo porque me decían que no cumplía los requisitos. Pero no me han vuelto a pagar nada pese a cumplir los requisitos".

"He intentado luchar para que se solucione, pero siempre chocamos con la administración y nunca se soluciona el problema. No muestran ninguna empatía por ninguna de las víctimas", concluyó.

También hemos hablado con Juan Fernando, presidente de damnificados por el volcán, que nos ha contado en Tiempo de Juego que las ayudas llegan "con cuentagotas". El volcán comenzó a erupcionar el 19 de septiembre de 2021 y desde entonces muchos de los vecinos de La Palma siguen esperando las ayudas que les prometieron.

Cordon Press Volcán del Cumbre Vieja en erupción en La Palma.

"Todo esto de las ayudas viene a ser mentira, todo el mundo se llena la boca de buenas palabras, pero las ayudas llegan en forma de goteo y tarde. Tardaron muchísimo tiempo en llegar porque así es la política y así son las cosas", afirmaba.

Juan Fernando, además, contaba a Paco González que los vecinos han sufrido con la tasación de las viviendas y que la población de la ciudad está envejecida y no podrá rehacer su vida.