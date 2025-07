Los consejos de Cesc Fábregas a los futbolistas jóvenes sobre el dinero que hoy se reflotan tras la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Varios usuarios en redes sociales han recordado unas palabras de Cesc Fábregas en 2024, durante una charla que mantuvo en la BBC y en la mandó una serie de consejos a los futbolistas jóvenes.

Son una serie de consejos sobre cómo gastar el dinero con cabeza: "Cuando hablo a veces con futbolistas jóvenes, les digo que la mejor forma que tienen de invertir su dinero, incluso aunque no estén ganando cantidades muy desorbitadas es: en vez de gastarlo en vuelos privados, en grandes coches... que lo gasten en chefs para su casa, en 'coaching' mental, en preparación".

"Si no te sientes feliz con el nivel de preparación de coaching, intenta siempre ir a por un poco más, duerme bien, gasta siempre el dinero en cosas que te hagan más valioso en el futuro".

En aquella entrevista recordó el momento en que un deportista se empieza a sentirse débil cuando cree que ya lo ha ganado todo: "Creéme, me ha pasado a mí, le ha pasado al 99.5% de profesionales: hay una vez en la que empiezas a no sentirte bien, una vez que has ganado mucho, una vez que has ganado demasiados partidos, y empiezas a sentirte un poco perdido porque piensas ¿Por qué necesito dar más? ¿Por qué tengo que hacerlo si ya lo he hecho dos veces? A los demás no les preocupa porque son sus vidas".

Aquellas palabras de Cesc Fábregas vuelven a tomar importancia, justo después de que la fastuosa celebración de Lamine Yamal de su mayoría de edad ha dado la vuelta al mundo y muchos son los que se cuestionan si no corre demasiado riesgo de despegarse del mundo real al tener tan solo 18 años, y no pocos se preguntan si tiene el entorno adecuado para que su carrera no pueda salir perjudicada por un estilo de vida que pueda perjudicarle más que beneficiarle.