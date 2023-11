Manolo Lama asegura que el Atlético de Madrid no va a ganar LaLiga esta temporada: "Aquí hay muchos valientes"

"Partido a partido siempre", fue la respuesta de Diego Pablo Simeone cuando le preguntaron por la ilusión que tiene la afición del Atlético de Madrid por ganar LaLiga. La remontada colchonera ante el Villarreal para seguir la estela de Girona, Real Madrid y FC Barcelona fue una alegría que se pudo escenificar en la celebración del argentino con el segundo gol rojiblanco. Salió del banquillo y se unió a la piña de sus jugadores. El Tertulión de Tiempo de Juego versó un buen rato sobre el equipo del Metropolitano y, en concreto, de sus opciones en el campeonato.

El Atlético de Madrid logró una trabajada victoria en el partido ante el Villarreal. Gerard Moreno puso el 0-1 en el marcador y Axel Witsel lo empató justo antes del descanso. Antoine Griezmann y Samuel Lino rubricaron la remontada en el tramo final del encuentro. Esto le permite cerrar el grupo de candidatos al campeonato, una cuestión sobre la que habló Manolo Lama tras esta discusión con Juanma Castaño y Antonio Ruiz.

Diego Pablo Simeone sigue prefiriendo centrarse "en la regularidad que es lo más importante": "Hay equipos que juegan muy bien, al Girona da gusto verlo. También el FC Barcelona y el Real Madrid como siempre. La Real Sociedad no tiene los puntos que merece, pero juega muy bien. Está siendo una temporada muy competida". El Cholo no quiere ni escuchar la palabra "título".

Ganar LaLiga

Es pronto para hacer análisis y exigir pelear con dos equipos de mayor presupuesto y argumentos. Ni que decir tiene que la sorpresa del Girona ha pillado a todos con el pie cambiado, pero sí que existe esa exigencia de quedar por delante de los catalanes. Pero el equipo rojiblanco se encuentra a seis puntos de la cabeza con un partido menos, después de haber ganado el derbi al Real Madrid. Con el Barça tiene cita en Montjuic a la vuelta del parón de selecciones, mientras que con el líder de LaLiga no se verá las caras hasta enero.

MADRID, 12/11/2023.- El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata tras fallar una ocasión de gol durante el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga que disputan este domingo Atlético de Madrid y Villarreal en el Cívitas Metropolitano. EFE/ Zipi





La mayor eficacia que está mostrando el Atlético de Madrid ante la meta rival se debe al sistema más ofensivo que está utilizando Cholo Simeone respecto a etapas pasadas y al estado de forma de Álvaro Morata y Antoine Griezmann. El francés volvió a ver portería este domingo e igualaba la cifra de goles de Adrián Escudero, el segundo máximo realizador de la historia del club, con 169. A cuatro tantos ya está Luis Aragonés, por lo que todo indica que el delantero galo entrará aún más en la leyenda de la entidad rojiblanca. Son los principales argumentos para defender esa candidatura al título.

"Aquí hay muchos valientes"

Juanma Castaño y Roberto Morales ironizaban en El Tertulión sobre la victoria rojiblanca de este domingo. Ambos reconocían que habían visto el encuentro juntos y que "se abrazaron" cuando marcaban el segundo y el tercer gol: "Qué mala noche van a tener Antoñito y Manolo". Esta sentencia la hacían en relación con la postura habitual de los dos tertulianos de Tiempo de Juego, que defienden que el Atlético no es favorito para ganar la competición. Manolo Lama entró al trapo de las provocaciones y señaló lo que piensa sobre la candidatura colchonera al título.

MADRID (ESPAÑA), 12/11/2023.- Jan Oblak, guardameta esloveno del Atlético de Madrid, calienta antes del partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga que disputan este domingo Atlético de Madrid y Villarreal en el Cívitas Metropolitano. EFE/ Zipi Aragon





"El Atlético de Madrid no va a ganar LaLiga", se atrevía a asegurar el narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, "lo que pasa es que aquí hay muchos valientes", señalaba con ironía, "que no se atreven a decir si va a ganar o no". Roberto Palomar sí lo hizo y, en su caso, apuntó que "no la va a ganar", mientras que Juanma Castaño cree que está "entre los favoritos". Los rojiblancos van a seguir prolongando este debate "que tenemos todos los años", como señaló Miguel Rico, si siguen con este estado de forma.