"De Burgos Bengoetxea, retírate, hombre, retírate. El mejor árbitro de España...Hay que acabar con la Liga, que pongan Tom y Jerry"

El encuentro entre el Mallorca y el Espanyol se ha visto envuelto en polémica tras la decisión del colegiado De Burgos Bengoetxea de conceder el tanto del empate del conjunto balear.

El Espanyol se adelantó en la primera parte a través de un Pickel que posteriormente vería la roja directa por una dura entrada sobre Omar Mascarell.

EFE Momento de la expulsión de Pickel en el Mallorca-Espanyol

Sin embargo, el Mallorca conseguía el empate en una jugada envuelta en polémica. Los jugadores del Espanyol pidieron falta de Samu Costa sobre Urko cuando el jugador del Mallorca se disponía a disparar desde la frontal del área.

El balón finalmente le llegó a Pablo Torre, y tras golpear en la defensa perica, el esférico acabó entrando en la portería para poner el 1-1 en el marcador.

En un primer momento, el colegiado De Burgos Bengoetxea concedió el tanto, pero fue llamado desde el VAR para revisar la acción de Costa con Urko, y tras unos minutos de revisión, concedió el gol balear.

Momento de la jugada polémica en el Mallorca-Espanyol

La decisión del colegiado provocó el enfado de un Tomás Guasch durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego que no se creía la postural del árbitro: "¡Qué tipo tan ridículo!"

"Retírate, hombre, retírate. El mejor árbitro de España...Hay que acabar con la Liga, hombre. Que pongan Tom y Jerry", señaló Guasch.

Tanto para Paco González, director de Tiempo de Juego, como para Pedro Martín, especialista arbitral, esa acción era falta a favor del Espanyol.

Pedro Martín señala que es el jugador del Espanyol quien llega primero al balón, y que por tanto hay falta a favor de los pericos.