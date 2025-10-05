Bezzecchi se lleva por delante a Márquez y le causa una lesión en el hombro: "Ha salido barato"

Marc Márquez, ya campeón del mundo, no pudo acabar la carrera indonesia al ser embestido en la primera vuelta por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). Un maleficio persigue al catalán en Mandalika donde nunca ha podido ver la bandera a cuadro. En los cuatro Grandes Premios disputados allí se ha retirado en tres y en el primero, en 2022, no pudo participar por lesión.

Marco Bezzecchi, que salía desde la pole, volvió a fallar en cuanto se apagó el semáforo y perdió varias posiciones y en su afán de recuperarlas lo más rápido posible acabó por los suelos llevándose por delante en la curva siete a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que resultó embestido por detrás.

Marc Márquez, matemáticamente campeón del mundo de MotoGP 2025 tardó en recuperarse del impacto y enseguida dio muestras de dolor en el hombro derecho, cuyo brazo no movió en ningún momento, lo que presagiaba algún tipo de lesión para el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

En las radiografía que se le realizó en el mismo circuito, se percibió la posibilidad de una pequeña fractura que, al ser en el hombro y brazo lesionados, obligará a un escaner y TAC (tomografía axial computerizada) cuando regrese a Madrid para confirmar el alcance de su posible lesión.

"No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato. Parece que los ligamentos de la clavícula están rotos. Vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo perfecto, a ver qué hay", señaló este domingo al micrófono de DAZN de Izaskun Ruiz con el brazo en cabestrillo.

"Son cosas que pasan en las carreras, un día te pasan a ti y otro día le pasan a otro. Pensé que iba muy rápido este fin de semana. (Bezzecchi) Me ha tocado la rueda de atrás, son cosas que pasan en las carreras. Me ha venido a pedir disculpas. Ahora toca llega a Madrid. En el tiempo que digan los doctores, estaremos recuperándonos", continuó.