MotoGP | GP Indonesia
Aldeguer toca la gloria y Márquez, el suelo
Fermín Aldeguer consiguió su primera victoria en MotoGP en una carrera con triplete español y con caída de Marc Márquez. Completaron el podio Pedro Acosta y Alex Márquez.
Alex Salguero
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Fermín Aldeguer tocó la gloria en Mandalika. El joven piloto español se quedó con la miel en los labios en una carrera sprint que dominó por completo, pero que perdió en la última vuelta ante un Bezzecchi que firmó una remontada increíble. Este domingo no dio opción y levantó por primera vez los brazos en lo más alto de un podio de MotoGP. Fue una victoria incontestable de fe y calidad.
Le acompañaron en el podio, confirmando el triplete español, Pedro Acosta y Alex Márquez. El gran ausente fue Marc Márquez, vigente campeón del mundo, que ha firmado un fin de semana para olvidar con un séptimo puesto y un abandono, después de sufrir una caída en las primeras vueltas. Tampoco le fueron muy bien las cosas a Bagnaia que tampoco terminó la prueba al sufrir otra caída.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Una propietaria al borde del colapso por una inquiokupa en Madrid: «Me debe 4.000 euros y vive con 20 gatos en 22 metros cuadrados»
Arrendataria y arrendadora, a gritos ante las cámaras de Telecinco: «Que te he dicho que te vayas, que me da igual que no me pagues. ¡Llevas cinco años aquí! ¿Te parece poco?».