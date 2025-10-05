Aldeguer toca la gloria y Márquez, el suelo

Fermín Aldeguer tocó la gloria en Mandalika. El joven piloto español se quedó con la miel en los labios en una carrera sprint que dominó por completo, pero que perdió en la última vuelta ante un Bezzecchi que firmó una remontada increíble. Este domingo no dio opción y levantó por primera vez los brazos en lo más alto de un podio de MotoGP. Fue una victoria incontestable de fe y calidad.

Le acompañaron en el podio, confirmando el triplete español, Pedro Acosta y Alex Márquez. El gran ausente fue Marc Márquez, vigente campeón del mundo, que ha firmado un fin de semana para olvidar con un séptimo puesto y un abandono, después de sufrir una caída en las primeras vueltas. Tampoco le fueron muy bien las cosas a Bagnaia que tampoco terminó la prueba al sufrir otra caída.