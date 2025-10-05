Expulsan un aficionado de Unionistas tras escupir a un jugador del Celta Fortuna

Durante el encuentro entre el Unionistas y el Celta Fortuna de Primera Federación hubo un comportamiento muy reprochable de uno de los aficionado salmantinos. El joven aprovechó una acción cerca de a la Tribuna Sur, donde se encontraba, para escupir a uno de los jugadores celestes.

Tras eso, la seguridad actuó con total rapidez junto con la policía nacional para llevarse al joven del estadio y proceder a su identificación. Desde Unionistas se ha condenado la acción: "Más profundo rechazo al inaceptable comportamiento que un aficionado local tuvo con un futbolista del RC Celta Fortuna nuestras más sinceras disculpas al futbolista del RC Celta Fortuna que sufrió esta desafortunada acción. El club, que se puso a disposición de la Policía Nacional para colaborar en todo aquello que fuese necesario, aplicará el Reglamento de Régimen Social en caso de que el espectador sea socio".

Además, los salmantinos podrían recibir multa disciplinaria, de acuerdo con el reglamento vigente en materia de seguridad y conducta en recintos deportivos.