Maldini sentencia el futuro de los españoles en Champions: un equipo es "muy favorito" y el otro afronta "casi una heroicidad"

El analista Julio Maldonado, Maldini, ha desgranado los partidos de vuelta de cuartos de final de la Champions League, con un pronóstico desigual para los equipos españoles. Curiosamente, considera que el Atlético de Madrid tiene más opciones que el Real Madrid de clasificarse para las semifinales del torneo.

El Atlético, claro favorito

Para Maldini, el conjunto rojiblanco es el gran candidato a pasar de ronda. Afronta el partido de vuelta con dos goles de ventaja y cree que su rival, que "tiene que salir a tumba abierta", presenta debilidades defensivas clave. La baja de Pubil es "fundamental", y la pareja de centrales formada por Linglet y Lé Norman "defensivamente no dan el 100 por 100 ni mucho menos".

AFP7 vía Europa Press Gavi, del FC Barcelona, ​​luce cabizbajo tras la derrota de su equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, encuentro disputado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el estadio Spotify Camp Nou.

Aunque advierte del peligro de los balones en profundidad de Linglet, el analista señala que figuras clave del equipo rival como Pedri y Lewandowski no están en su mejor momento. Por todo ello, su veredicto es claro: "El Atlético de Madrid es muy favorito para pasar".

Un Madrid pesimista en Múnich

El optimismo con el Atlético contrasta con su visión sobre el Real Madrid. Pese a que el resultado de ida fue un 1-2, considera que el Bayern de Múnich es "todavía más favorito". Sostiene que el equipo bávaro "en casa es un equipo prácticamente intratable" y que la "baja de Tchouaméni es fundamental" para el conjunto blanco.

Maldini se desmarca del sentir general y confiesa su pesimismo. "No comparto el optimismo, o por lo menos el poco pesimismo que veo antes de este partido", afirma. Cree que el Madrid necesita "un partido prácticamente perfecto" para lograr lo que califica como "casi la heroicidad de ganar en Múnich".

El analista recuerda que el Bayern es una "máquina ofensiva" que "ha marcado en todos los partidos de la temporada", por lo que ve muy complicado que se quede sin anotar. Su conclusión final es que el Bayern de Múnich es "incluso todavía más favorito" que el Atlético de Madrid en su respectiva eliminatoria.