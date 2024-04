Maldini avisa sobre el distorsionado estado de forma del Bayern Múnich: "La realidad numérica..."

El Real Madrid enfrenta uno de los momentos más importantes de la temporada en un estado de forma envidiable. Tras la victoria contra la Real Sociedad (0-1), hasta con nueve rotaciones en el once inicial, el conjunto de Ancelotti se enfrenta contra el Bayern de Múnich por un puesto en la final de la máxima competición europea. El pase de eliminatoria contra el Manchester City ha dejado en el madridismo una sensación de tranquilidad con la que Maldini no está nada de acuerdo: "Creo que el Bayern no está tan mal como estoy leyendo o escuchando".

"El Gran clásico europeo de los últimos tiempos"

Un encuentro que llegó a ser una auténtica pesadilla para el Real Madrid durante casi 30 años. Desde el año 1976 hasta el 2002, ir a casa del equipo germano significaba una derrota para los merengues. Siete partidos se perdieron de forma consecutiva. Esta racha se acabó con un empate (1-1) en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League del año 2004. Esto supuso que el balance a favor del Bayer de Múnich fuera abusivo.

El famoso pisón de Juanito a Matthaus en un cruce entre Bayern y Real Madrid en 1987

Pero los últimos éxitos del Real Madrid han logrado dar la vuelta al balance global del historial de enfrentamientos entre ambos equipos, con doce triunfos por once del Bayern en un total de 26 duelos. El Real Madrid también ha conseguido dar la vuelta a los goles en contra (39 Real Madrid y 41 Bayern) y en los goles a favor (41 Real Madrid y 39 Bayern). A lo que todavía no ha conseguido darle la vuelta el Real Madrid, es a la cantidad de veces que han conseguido el pase a la final en enfrentamientos directos (4 el Bayern y 3 el Real Madrid). Un dato que invita al optimismo para los merengues es que desde el año 2014, el Real Madrid se ha cruzado hasta en tres ocasiones con los bávaros (2014, 2017 y 2018) y ha conseguido el pase en todos los cruces.

El distorsionado estado de forma del Bayern Múnich

El conjunto dirigido por Tuchel se lo juega todo a una carta para no hacer una temporada en blanco, después de perder la Bundesliga (campeón en las once anteriores ediciones) con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, campeón por primera vez en su historia de la competición germana.

A pesar de haber cedido el título liguero, el estado de forma del conjunto alemán no es ni mucho menos despreciable. A estas alturas de la temporada, el Bayern lleva más puntos (4) y más goles que en el curso pasado, pero un superlativo Bayer Leverkusen ha distorsionado la realidad del conjunto de Múnich.

Harry Kane celebra un gol con el Bayern Múnich

El delantero inglés, Harry Kane, está haciendo una temporada excepcional. El ariete ha metido esta temporada un total de 42 goles en 41 partidos, un dato muy a tener en cuenta para la defensa del Real Madrid y Ancelotti. También es importante recalcar la importancia de Sané y Musiala. Los atacantes alemanes se han convertido en esenciales para el ataque del Bayern Múnich y se han repartido un total de 21 goles entre ambos jugadores esta temporada (9 Sané y 12 Musiala).

Jamal Musiala no fue convocado el sábado contra el Eintracht, pero podría llegar al partido; y con Leroy Sané se tomará una decisión a última hora tras haberle dado descanso en los últimos encuentros después de una fase en la que había jugado constantemente con dolores. Coman está descartado y se espera que Serge Gnabry pueda estar en el once tras una lesión muscular. Los tres jugadores alemanes han completado la última sesión de entramientos con el grupo y a priori podrían ser titulares.

