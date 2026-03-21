El Málaga arrasa al Cádiz y se lanza hacia el ascenso directo

El Málaga goleó este sábado al Cádiz (0-3) en el JP Financial, en el debut en casa del nuevo entrenador local, Sergio González, que no pudo contener el excelente planteamiento de su homólogo Juanfran Funes, técnico de un conjunto malagueño que, con esta victoria, presenta su candidatura al ascenso directo a Primera.

Los malagueños, tras esta nueva victoria, se colocan a un paso del ascenso directo, terceros con 54 puntos y a uno del segundo, el Almería; mientras que los gaditanos, con un primer triunfo con Sergio en Miranda de Ebro (0-2) que se tornó en un espejismo, bajan a la decimoquinta posición, aunque mantienen con 38 una renta de siete puntos sobre los puestos de descenso.

El Málaga evidenció desde el principio del partido una notable superioridad sobre el Cádiz, que estuvo a merced de su adversario durante todo el encuentro. Así, se adelantó cerca del ecuador del primer tiempo al aprovechar el ariete Carlos Ruiz 'Chupete' un envío de Carlos Dotor para batir al guardameta David Gil (m.22).

El gol hizo daño al Cádiz, que perdió la poca competitividad que había podido mostrar hasta ese momento, viéndose asediado por un Málaga imperial.

Pasada la media hora inicial, Chupete volvió a marcar para el Málaga (m.33) y engordó así su cifra goleadora hasta las 16 dianas en la temporada, en una demostración de sometimiento del conjunto blanquiazul hacia su rival en este duelo andaluz.

Los pitos de la afición local arreciaron en el antiguo Carranza, lo que contrastó con la felicidad de la hinchada malacitana, que acudió en gran número a las gradas. El Málaga volvió a anotar nada más reanudarse el partido a la vuelta del descanso, en una acción muy bonita de Dani Lorenzo, con un túnel al serbio Bojan Kovacevic para superar al portero David Gil (m.47).

Con este gol, la diferencia entre un equipo y otro se acrecentó y ni siquiera los cambios realizados por Sergio González terminaron por cambiarle la cara al Cádiz. El Málaga demostró en este duelo de rivalidad andaluza su clara candidatura al ascenso, pleno de energía, ganando los duelos, controlando el juego y con enorme peligro al pisar el área contraria.

En los últimos minutos, en las gradas se redujo progresivamente la asistencia al marcharse numerosos aficionados del Cádiz antes de la conclusión.

En la recta final, el meta local David Gil evitó una goleada mayor en contra de los gaditanos, con intervenciones salvadoras en las arremetidas finales de un Málaga que venció de manera inapelable y sigue pujante en lo más alto de la tabla.

ficha técnica

Cádiz: David Gil; Carcelén (De la Rosa, m.76), More, Recio, Pereira; Diakité (Kovacevic, m.46), Ortuño; Suso (Dómina, m.76), Diarra, Cordero (Dawda, m.46); García Pascual (Roger, m.68).

Málaga: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Dani Sánchez (Víctor, m.65); Merino, Larrubia (Lobete, m.79), Lorenzo, Dotor (Ochoa, m.68); Joaquín (Dorrio, m.65), Chupete (Jáuregui, m.79).

Árbitro: Lax Franco (Comité Murciano). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Dómina (m.81) y Roger (m.87).

Goles: 0-1, M.22: Chupete. 0-2, M.33: Chupete. 0-3, M.47: Dani Lorenzo.

Incidencias: Partido de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, disputado en el JP Financial Estadio ante unos diez mil espectadores.