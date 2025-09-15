La UCI carga contra Pedro Sánchez por los altercados en La Vuelta: "Pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger eventos deportivos"

La UCI emitió este lunes un duro comunicado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por alentar y permitir los altercados que mancharon el normal desarrollo de La Vuelta a España.

El máximo organismo internacional que rige el ciclismo expresó "su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina".

EFE La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero participa en la concentración pro Palestina en Cercedilla

El comunicado destaca que, durante varias etapas, la Vuelta se viera afectada "por acciones de caracter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba".

Creen que la reiteración de dichos actos "constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte".

ACUSACIÓN SOBRE "EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL"

"Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes", prosiguió el comunicado, cargando contra Pedro Sánchez y advirtiendo de que dicha posición por parte del Gobierno ponen en riesgo la celebración de nuevos eventos en España.

Diego Radames El presidente Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona

"Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica".

"La UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno", continuaron las críticas contra Sánchez. "El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal".