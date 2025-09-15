CICLISMO
La UCI carga contra Pedro Sánchez por los altercados en La Vuelta: "Pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger eventos deportivos"
La UCI lamenta profundamente los acontecimientos que han perjudicado a un normal desarrollo de La Vuelta
La UCI emitió este lunes un duro comunicado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por alentar y permitir los altercados que mancharon el normal desarrollo de La Vuelta a España.
El máximo organismo internacional que rige el ciclismo expresó "su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina".
El comunicado destaca que, durante varias etapas, la Vuelta se viera afectada "por acciones de caracter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba".
Creen que la reiteración de dichos actos "constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte".
ACUSACIÓN SOBRE "EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL"
"Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes", prosiguió el comunicado, cargando contra Pedro Sánchez y advirtiendo de que dicha posición por parte del Gobierno ponen en riesgo la celebración de nuevos eventos en España.
"Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica".
"La UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno", continuaron las críticas contra Sánchez. "El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal".