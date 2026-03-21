MUNDIAL PISTA CUBIERTA
Un Llopis de récord se cuelga la plata en los 60 valla
El atleta valenciano, en un final de fotofinish, terminó la carrera en segunda posición batiendo su récord de España con una marca de 7.42 segundos.
Javier Pastor
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El español Quique Llopis logró la segunda medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras colgarse la medalla de plata en la final de los 60 metros vallas con un tiempo de 7.42 segundos, nuevo récord de España.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
'Torrente presidente' ya tiene fecha de estreno en Netflix: cuándo se podrá ver
El propio creador y protagonista de la saga ha adelantado en sus redes sociales el periodo en el que la cinta llegará al streaming