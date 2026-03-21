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MUNDIAL PISTA CUBIERTA

Un Llopis de récord se cuelga la plata en los 60 valla

El atleta valenciano, en un final de fotofinish, terminó la carrera en segunda posición batiendo su récord de España con una marca de 7.42 segundos.

Quique Llopis, en el Mundial de Atletismo

EFE

Quique Llopis, en el Mundial de Atletismo

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El español Quique Llopis logró la segunda medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras colgarse la medalla de plata en la final de los 60 metros vallas con un tiempo de 7.42 segundos, nuevo récord de España.

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