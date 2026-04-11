La llamativa celebración de Ferran Torres tras marcar más de dos meses después

El Barcelona se ha puesto por delante en el marcador en el derbi catalán contra el Espanyol. En un partido en el que los de Hansi Flick tienen la mirada puesta en Champions, Ferran Torres ha querido dar un golpe encima de la mesa. El primer gol del valenciano llegó en el minuto 9 y el segundo en el 25.

Captura de pantalla Celebración de Ferran Torres tras su gol, en el Barcelona - Espanyol

Hay que destacar que el '7' llevaba 15 encuentros sin ver puerta, contando los partidos de España, donde ha recibido muchas críticas de los seguidores culés por el rendimiento demostrado. Por eso, en la celebración hizo el gesto con las manos de 'hablad'. Además de abrazarse con todos sus compañeros y también se señaló la sonrisa.