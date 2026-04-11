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durante el partido

La llamativa celebración de Ferran Torres tras marcar más de dos meses después

El delantero del Barcelona, que marcó un doblete al Espanyol en la primera parte del partido, volvió a ver puerta 15 jornadas después.

Celebración de Ferran Torres tras su gol, en el Barcelona - Espanyol

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Celebración de Ferran Torres tras su gol, en el Barcelona - Espanyol

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

1 min lectura

El Barcelona se ha puesto por delante en el marcador en el derbi catalán contra el Espanyol. En un partido en el que los de Hansi Flick tienen la mirada puesta en Champions, Ferran Torres ha querido dar un golpe encima de la mesa. El primer gol del valenciano llegó en el minuto 9 y el segundo en el 25.

Celebración de Ferran Torres tras su gol, en el Barcelona - Espanyol

Captura de pantalla

Celebración de Ferran Torres tras su gol, en el Barcelona - Espanyol

Hay que destacar que el '7' llevaba 15 encuentros sin ver puerta, contando los partidos de España, donde ha recibido muchas críticas de los seguidores culés por el rendimiento demostrado. Por eso, en la celebración hizo el gesto con las manos de 'hablad'. Además de abrazarse con todos sus compañeros y también se señaló la sonrisa.

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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

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