El Liverpool da el último paso para comprar el Getafe

Fenway Sports Group, el grupo inversor que es dueño del Liverpool, ha completado la diligencia que estaba llevando a cabo sobre el Getafe antes de dar el último paso y hacer una oferta por el club madrileño para agregarlo a su cartera de equipos. Así lo asegura el Daily Mail británico.

Hace quince años que FSG compró el Liverpool y el conglomerado lleva tiempo con la ambición de comprar otro club de fútbol europeo para formar un grupo similar al que tienen rivales como el City, el Manchester United o el Chelsea, que cuentan con clubes asociados por todo el viejo continente. La primera intención de FSG fue adquirir el Toulouse, en 2024, pero no se dieron las condiciones.

Desde entonces llevan peinando el mercado y han examinado 25 entidades de toda Europa que presenten opciones potenciales de crecimiento. El elegido parece que ha sido el Getafe, aunque en la lista también estaba un Málaga que habría sido rechazado tras analizar sus cuentas.

Finalmente terminaron vinculados con el Getafe, tras una conversación informal entre el consejero delegado del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y Ángel Torres, presidente de la ciudad vecinal. El Getafe habría conocido el interés del Liverpool en ellos cuando jugaron contra el Hull City en un amistoso en el MKM Stadium el 2 de agosto y, unos días después, una delegación de FSG voló a España para comenzar el proceso de revisión de sus cuentas e infraestructura.

EFE Los jugadores del Getafe celebran el gol de Arambarri contra el Alavés.

Aún no hay ninguna cifra oficial de cuánto le costaría al FSG convencer a Ángel Torres para que le venda el club, pero el empresario lleva tiempo dejando caer que tiene intención de deshacerse del Getafe próximamente.