La lesión de Militao es peor de lo esperado, tendría que operarse y se pierde el Mundial

La lesión de Eder Militao es más grave de lo que parecía y el jugador brasileño no podrá disputar el Mundial con su país. El central se lesionó el martes en la victoria ante el Alavés y según las pruebas médicas tenía una "lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda" y quedaba pendiente de evolución. En principio se perdía lo que quedaba de temporada, pero llegaba a la Copa del Mundo.

Sin embargo, no será así. Según ha contado Miguel Ángel Díaz, los servicios médicos han descubierto que a Militao se le ha reabierto la cicatriz de la lesión muscular anterior, producida en diciembre en el mismo sitio, que le tuvo casi cuatro meses de baja y tendrá que pasar por el quirófano para que el músculo sane. Esto provocará que se pierda el Mundial y que no vuelva a los terrenos de juego hasta el inicio de la campaña 2026/2027.