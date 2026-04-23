Arda Güler y Militao dicen adiós a lo que queda de temporada

El Real Madrid ha anunciado este jueves las lesiones del central brasileño Eder Militao y del centrocampista turco Arda Güler. Ninguno de los dos jugará más esta temporada, de la que al club blanco le quedan seis partidos de LaLiga, y no volverán hasta el Mundial en el que ambos estarán con sus selecciones.

Según informa el parte médico, "Eder Militao sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución". El brasileño había regresado a los terrenos de juego hacía unas semanas después de sufrir un desgarro fibrilar que le había tenido 4 meses de baja. Militao se hizo daño en el encuentro ante el Alavés y dejó su sitio a Rüdiger.

En el caso de Arda Güler, el centrocampista turco tiene "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha". Un percance similar al de su compañero, pero en la pierna contraria. Güler venía de ser clave en los últimos partidos y tampoco jugará más en una temporada, que finalizará el fin de semana del 23/24 de mayo.