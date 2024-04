La "lección" que saca Juanma Castaño de la final de la Copa del Rey y el triunfo del Athletic: "Impresionante"

Este sábado, el Athletic de Bilbao se proclamó campeón de la Copa del Rey tras ganar al Mallorca en los penaltis y conseguir así un nuevo título, 40 años después del último conseguido. El conjunto de Ernesto de Valverde se llevó su Copa del Rey número 24 ante un gran Mallorca, que logró ponerse por delante en la final con un gol de Dani Rodríguez, aprovechando una jugada muy embarullada dentro del área; que igualaba Sancet en la segunda parte aprovechando un gran pase de Nico Williams. El delantero fue nombrado mejor jugador del partido y pudo cumplir su sueño de levantar un trofeo con el equipo de su vida junto a su hermano, Iñaki.

Los jugadores del Athletic Club celebran su victoria en la final de la Copa del Rey | EFE





La final estuvo marcada por el gran ambiente protagonizado por las dos aficiones, que viajaron en oleadas hasta Sevilla para poder asistir al encuentro que se disputó en el Estadio de la Cartuja. Pero además de los privilegiados que pudieron ver el partido dentro del campo, muchísima gente tuvo que resignarse a participar del día festivo que se vivió en la ciudad andaluza. Y salvo un momento vivido por ultras de los dos equipos, las dos aficiones dieron un ejemplo de civismo y convivencia sin provocar ningún altercado.

La fiesta con la gabarra, este jueves

Tras esta histórica victoria, el Athletic ha llegado este domingo en avión con el trofeo pero no ha habido ninguna celebración especial, a la espera de la fiesta que se vivirá este jueves con la gabarra como gran estrella. Mucha gente se pregunta por qué se celebra el jueves y no se ha hecho este mismo domingo pero, como explicó el compañero de COPE Bilbao, José Ángel Peña, hacen falta muchos permisos para poder sacar la emblemática gabarra, además de esperar a que haya una buena marea para hacer el trayecto de dos horas. Hasta un total de 150 embarcaciones la acompañarán en ese trayecto de 16:30 a 18:30 horas y se espera que pueda haber un millón de personas en los márgenes de la ría.

La última vez que la gabarra surcó la Ría de Nervión fue hace 40 años. EFE





Los elogios de Manolo Lama y Juanma Castaño a la final

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego comenzamos hablando de la gran final jugada en Sevilla entre el Athletic y el Mallorca y Manolo Lama elogió que el trofeo se lo llevara un equipo que no fuera de los tres grandes: "Es de los partidos que más disfruto, veo a la gente muy ilusionada y, aunque le moleste a alguien, me gusta que no gane ni el Madrid, ni el Barça ni el Atleti. La gente dirá que tiene menos tirón pero nada de nada".

Además, Juanma Castaño reconoció que para él es una lección el ver cómo disfrutan las aficiones de los equipos que no son ni Real Madrid, ni Barcelona ni Atlético de Madrid: "Es una lección, hay vida más allá de Real Madrid y Barça. Y hay aficiones más allá de Madrid y Barça y gente que es del Athletic o del Mallorca y que lo vive intensamente y tienen la misma pasión. No se mide el nivel de aficionado de alguien por el nivel de su equipo. Ayer fu un espectáculo impresionante".

Además, el director de El Partidazo de COPE dio los grandes datos que tuvo la retransmisión en televisión de la final: "Hubo más de 4 millones y medio de personas de media, con 37,3% de share; la prórroga llegó a casi 5 millones; y los penaltis, 5.300.000"

