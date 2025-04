Los Laureus coronan en Madrid al Real Madrid, Lamine Yamal, Nadal, Duplantis y Biles

Los premios Laureus coronaron este lunes en Madrid al pertiguista sueco Armand Duplantis y a la gimnasta estadounidense Simone Biles como los mejores deportistas del último año, junto al Real Madrid como el mejor equipo, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal como revelación y a Rafa Nadal como icono.

El extenista mallorquín arrancó el aplauso más largo de la noche cuando, con el público en pie, recibió de manos de Biles, con reverencia incluida, junto a Edwin Moses, primer presidente de la Academia Laureus, el premio como icono del deporte mundial, galardón que únicamente se había entregado en 2022 al piloto italiano Valentino Rossi.

EFE MADRID, 21/04/2025.- El extenista español Rafael Nadal posa con su galardón "icono del deporte" durante la ceremonia de entrega de los Premios Laureus que se celebra hoy lunes en Madrid. EFE/ Daniel González.

"Muchos de vosotros me habéis inspirado desde que era un niño", dijo Nadal al recoger su distinción, que puso el broche a una gala que también reconoció a la gimnasta brasileña Rebeca Andrade por su vuelta a la competición, a la nadadora paralímpica china Jiang Yuyang; al británico Tom Pidcock, doble campeón olímpico de ciclocross como deportista de acción; a la iniciativa Kick4Life que utiliza el fútbol como herramienta de integración de niños y jóvenes en situación de riesgo en Lesotho; y al surfista estadounidense Kelly Slater por su trayectoria, como campeón del mundo más joven y de más edad.

La alfombra roja de los denominados 'Óscar del deporte' rodeó por segundo año consecutivo el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para conmemorar -además de los premios anuales- su edición número 25, con el recuerdo del mensaje "el deporte tiene el poder de cambiar el mundo", pronunciado por Nelson Mandela en sus primeras distinciones en 2000.

Duplantis fue el primero en subir al escenario como el mejor deportista del año, para recibir su premio de manos del tenista serbio Novak Djokovic, que le invitó a batir su récord del mundo, superado once veces en cinco años por él mismo.

EFE MADRID, 21/04/2025.- El saltador de pértiga sueco Mondo Duplantis posa con su galardón "Deportista del año" durante la ceremonia de entrega de los Premios Laureus que se celebra hoy lunes en Madrid. EFE/ Daniel González.

"Es un honor que piensen que merezco este premio. Soy un producto de mi entorno; gracias a mi papá, mi mamá y mi familia porque no estaría aquí si no fuera por esas personas", dijo con humildad el sueco, que superó en la votación al tenista español Carlos Alcaraz, al nadador francés Léon Marchand, al ciclista esloveno Tadej Pogačar y al piloto neerlandés Max Verstappen.

Después, Nadal hizo su primera aparición en la gala para reconocer al equipo del que es seguidor, el Real Madrid, como el mejor del año y pasar la estatuilla a sus capitanes, Luka Modric y Dani Carvajal, quien aprovechó el momento para decir que es el momento de que "el equipo se levante".

El presidente del club, Florentino Pérez, celebró junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la distinción tras haber ganado la decimoquinta Liga de Campeones, la Liga y la Supercopa, títulos con los que aventajó en votos a la selección absoluta de fútbol, el Barcelona femenino, la selección estadounidense de baloncesto, Boston Celtics y McLaren.

Uno de los ausentes fue Lamine Yamal, premiado como deportista revelación, al que optaba también el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, para relevar en el palmarés al inglés Jude Bellingham, y la brasileña Rebeca Andrade lució de nuevo su sonrisa cuando el exfutbolista de su país Cafú y el portugués Luis Figo le entregaron el premio por su vuelta a la competición, después de superar tres roturas de ligamento cruzado y conquistar cuatro medallas en París.

Andrade se atrevió con el castellano para decir: "Yo me siento muy feliz". Posteriormente, agradeció a quienes le han ayudado a ser la mejor deportista de Brasil, especialmente a su psicóloga, presente en la sala, con imágenes de su carrera como la icónica del podio de la final de suelo de París, con Simone Biles y Jordan Chiles haciéndole una reverencia. "Un momento histórico con tres mujeres negras", como recordó estos días en Madrid.

Biles también exhibió toda su expresividad al recoger su cuarto Laureus, que suma a los de 2017, 2019 y 2020, de manos de la esquiadora estadounidense Lindsay Vonn. La ganadora de 11 medallas olímpicas y 30 mundiales admitió en tono de broma estar muy contenta por no tener que competir por este premio con Andrade y desveló que en la competición sus compañeras la llaman "abuela".

EFE MADRID, 21/04/2025.- La gimnasta estadounidense Simone Biles posa con su galardón "Deportista mundial del año" durante la ceremonia de entrega de los Premios Laureus que se celebra hoy lunes en Madrid. EFE/ Daniel González.

La nadadora china Jiang Yuyang, ganadora de siete oros en París, llenó de emotividad el acto con sus palabras tras convertise en la mejor deportista paralímpica, delante de la española Teresa Perales.

"Cuando tenía 3 años perdí mi brazo y mi pierna derecha y eso me ha hecho lo que soy. Al nadar me sentía libre. A cualquiera que haya sufrido una discapacidad le digo que no permita que le pongan límites. Somos capaces de muchas cosas, más de lo que llegamos a pensar", dijo entre una gran ovación.