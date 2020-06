Las leyendas de la Selección comparten recuerdos con los oyentes de Cope

COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI) han celebrado la semana pasada un Torneo de E-Sport a beneficio de las personas con lesión medular. El trofeo estaba apadrinado por Las Leyendas con Fernando Giner, Julen Guerrero y Lobo Carrasco, en su Junta Directiva, entre otros grandes nombres del balón.

Como colofón, Fernando Giner, Víctor Sánchez del Amo, Ricardo López, Catanha y Rubén de la Red se tomaron un café virtual con los oyentes de Cope. Uno de ellos fue Javier García, ganador de un monitor Gamer; el otro, Javier Delgado, ganador de una camiseta firmada por las leyendas.

Todos los participantes coincidieron en valorar como positiva la experiencia a los mandos de la videoconsola, y aprovecharon para recordar algunos de los recuerdos de su época como futbolistas.

Víctor Sánchez del Amo recordó de forma especial el 'Centenariazo' en el Bernabéu con el Deportivo de la Coruña: "Cuando llegamos, había jugadores del Real Madrid que nos invitaban a su fiesta de después, y aquello nos motivó más".

O, por ejemplo, el síncope que le obligó a Rubén de la Red a abandonar el fútbol: "El caso Puerta había sido duro. Y durante el transcurso de las pruebas que me hice, falleció además Jarque. Todo aquello fue una alarma importante. Me pasó como nos ha pasado con el coronavirus: aunque quisiera jugar y me encontara bien, no podía jugar".

Fernando Giner dice que su mejor momento fue "debutar con la Selección española siendo jugador del Valencia".

Catanha recordó algunas salidas, como la del Málaga, en uno de los mejores 'Málagas' de la historia, que no quería ver consumada.

Y Ricardo, pese a su larga experiencia dentro y fuera de España bajo palos, rememoró "mi recta final en Osasuna fueron estupendos, pero cuando nos metimos en la previa de la Champions, fue el momento álgido".

Hablaron también del fútbol actual, sin público, por esa pandemia que ha cambiado la forma de entender el deporte: "te da la sensación de jugar un partido de entrenamiento. No tener el componente emocional del público es importantísimo", decía Víctor; "Quien mejor se adapte es el que va a llevarse los triunfos, porque el factor campo no va a influir", apuntaba Fernando.