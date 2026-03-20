Evenepoel, aislado por la nieve en el Teide y en vilo para la Volta a Catalunya

La presencia de Remco Evenepoel en la próxima Volta a Catalunya se encuentra en el aire. El propio ciclista belga ha comunicado a través de sus redes sociales que está atrapado en el Teide junto a su pareja debido a las intensas nevadas que han afectado la zona, donde ha estado realizando una concentración en altura durante las últimas semanas.

El corredor del equipo Red Bull–BORA tenía programado volar este viernes hacia la península para unirse a la competición, que dará comienzo el próximo 23 de marzo. Sin embargo, el temporal ha bloqueado los accesos y ha dejado en suspenso sus planes de viaje, generando una notable incertidumbre sobre su participación en la importante cita del calendario ciclista.

captura de pantalla Evenepoel se queda atrapado en el Teide

Un contratiempo en la preparación

Este imprevisto llega en un momento clave de su temporada. Tras su reciente participación en el UAE Tour, donde finalizó décimo, Evenepoel y su equipo decidieron enfocar su preparación en las Grandes Vueltas, motivo por el cual se trasladó a Tenerife. Allí ha completado un exigente bloque de entrenamiento de tres semanas junto a varios miembros de la estructura alemana.

Si finalmente no pudiera tomar la salida en la Volta a Catalunya, el calendario del corredor de Aalst sufre un revés significativo. Su siguiente gran objetivo sería el ‘Tríptico de las Ardenas’ en abril, que incluye citas tan prestigiosas como la Amstel Gold Race (19/04), la Flecha Valona (22/04) y la Lieja-Bastoña-Lieja (26/04), a las que llegaría sin el ritmo de competición previsto.