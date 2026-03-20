El Mundial 2026 se viste de gala: Adidas desvela las nuevas equipaciones visitantes

Adidas ha presentado oficialmente las segundas equipaciones que vestirán sus federaciones asociadas con la mirada puesta en el Mundial 2026, que se disputará en tres países anfitriones. La nueva colección presenta diseños únicos para cada selección, inspirados en elementos culturales, artísticos o naturales propios de cada nación.

Alemania

El combinado germano lucirá un diseño con un patrón integral en azul marino que reinterpreta los chevrones diagonales. La paleta de colores es un homenaje a distintas etapas de la historia de la DFB, combinando tonos de equipaciones y prendas de entrenamiento históricas.

Arabia Saudí

La equipación saudí se inspira en la moda tradicional del país, con un patrón de tejido exclusivo sobre una base blanca nacarada. Se completa con detalles en dorado real y el verde intenso nacional, además del emblema con la palmera y las espadas cruzadas.

Argelia

Inspirada en los paisajes del país, la camiseta argelina refleja los desiertos rocosos y los oasis frondosos. Presenta franjas verticales verdes sobre un fondo verde intenso y la inscripción “ARGELIA” en árabe en la nuca.

Argentina

La selección albiceleste vestirá una camiseta con un distintivo patrón gráfico azul sobre una base negra, inspirado en el patrimonio artístico del país. El diseño se completa con el Sol de Mayo, símbolo nacional, grabado en la parte posterior del cuello.

Bélgica

El diseño belga rinde homenaje al movimiento surrealista y al artista René Magritte. Sobre la camiseta se despliega un patrón en tonos azul claro, rosa y blanco. Incluye un guiño a la obra del artista con la frase “Ceci n'est pas un maillot” en el cuello.

Colombia

La equipación colombiana celebra su singular biodiversidad fusionando los colores de sus dos costas. Un patrón repetitivo mezcla los azules oscuros del Pacífico con los tonos claros del Caribe a través de líneas verticales.

Costa Rica

El diseño costarricense presenta un dinámico gráfico en azul y fucsia que incorpora elementos del tucán y hojas de sus selvas tropicales. La cultura del país se resume en la expresión “Pura Vida”, grabada en el cuello.

Curaçao

En un homenaje a su capital, Willemstad, la equipación de Curazao utiliza una base de amarillo pastel con franjas en rosa, turquesa y naranja, representando las fachadas vibrantes de sus edificios históricos.

Emiratos Árabes Unidos

La camiseta emiratí se inspira en el emblema de su federación. Sobre una base de rojo intenso, un patrón geométrico en un tono más claro crea una imagen contundente, rematada con detalles en blanco.

Escocia

El combinado escocés recupera los tonos rojo escarlata de equipaciones clásicas, actualizados con finas franjas verticales en púrpura. El cardo, flor nacional, aparece como detalle en la parte posterior del cuello.

España

Inspirada en la tradición literaria española, la camiseta presenta un patrón en color pirita sobre una base de blanco roto, evocando una página de libro. La letra “Ñ” en el cuello celebra el patrimonio cultural y la lengua.

Gales

La identidad galesa se celebra con una base de color crema y gráficos abstractos del dragón galés en tonos rojos. La parte trasera del cuello incluye la palabra “CYMRU” y el lema del equipo, “Gorau Chwarae”.

Grecia

Con un aspecto clásico inspirado en los años 80, la equipación griega luce un azul intenso con franjas verticales que evocan sutilmente los pilares de su arquitectura antigua. La inscripción “1926” conmemora el centenario de la federación.

Irlanda del Norte

La camiseta norirlandesa combina un fondo blanco nube con líneas diagonales en verde menta, una combinación de colores apreciada por sus aficionados. El número 12 en romano rinde homenaje al apoyo de la grada.

Italia

El diseño para Italia se basa en la sastrería tradicional y el arte textil del país. Un patrón en azul claro y blanco reproduce un tejido intrincado, con detalles en azul marino y dorado que aportan elegancia.

Japón

Bajo el lema “Colours Beyond the Horizon”, el diseño japonés muestra 12 franjas de colores que simbolizan la unidad nacional sobre una base de blanco roto. La bandera de Japón se estampa en el cuello.

México

La camiseta mexicana se inspira en su historia con un gráfico integral gris sobre blanco influido por los patrones “grecas” de la arquitectura tradicional. Además, un patrón de escalinatas recuerda a edificios históricos y en la parte posterior figura la frase “SOMOS MÉXICO”.

Perú

La cultura de diseño “chicha” inspira la camiseta peruana. Sobre una base negra, destacan las tres franjas y el logo en colores fluorescentes como magenta, amarillo y naranja.

Qatar

La equipación qatarí se inspira en las dunas del desierto con un gráfico abstracto de formas onduladas en gris. El nombre del país, “Qatar”, está grabado en árabe en la parte posterior como símbolo de orgullo nacional.

Camiseta Qatar visitante Mundial

Sudáfrica

La camiseta sudafricana apuesta por sus icónicos verde y oro, colores arraigados en su identidad deportiva. Un verde tradicional sirve de base, acompañado de ribetes blancos y dorados que homenajean la progresión del fútbol en el país.

Suecia

Con una clara referencia a la estética de los años 70, el diseño sueco combina tres tonos de azul en un audaz patrón gráfico. El nombre del país en sueco, “Sverige”, aparece en el cuello con una tipografía moderna.

Ucrania

La camiseta ucraniana fusiona herencia e innovación, reinterpretando símbolos culturales tradicionales con un toque contemporáneo. Un gráfico en tono mystery ink sobre base azul domina el pecho, y el nombre del país, “Ykpaïha”, figura en el cuello.

Venezuela

La selección vinotinto vestirá una camiseta blanca realzada con detalles en los colores nacionales: amarillo, rojo y azul. El escudo es un guiño al utilizado por la federación entre 1961 y 1967, y en la nuca se lee “LA VINOTINTO”.