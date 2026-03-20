Apuñalan a un ultra del Celta en Lyon en una madrugada de graves incidentes

Un aficionado del Celta ha tenido que ser ingresado en un hospital de Lyon (Francia) después de ser apuñalado durante una pelea entre seguidores de ambos equipos a la conclusión del encuentro que anoche disputaron en el Groupama Stadium.

Los incidentes se produjeron en el distrito de Guillotiére, según informó este viernes la prensa francesa. Los aficionados gallegos, según el medio actuLyon, ya habían protagonizado varios incidentes antes de la pelea con los hinchas locales en la plaza Gabriel-Pér. Según 'Le Progrès' y 'Actu Lyon', varios aficionados españoles deambularon por la zona después de haber sido expulsados de un autobús por su comportamiento. La policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos ultras de ambos clubes.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, se aprecia como el aficionado del Celta, completamente vestido de negro, es rodeado por un grupo de aficionados franceses antes de recibir una puñalada en el costado y ser golpeado con una tabla. El choque de vuelta de los octavos de final había sido declarado de alto riesgo después de los incidentes que protagonizaron los aficionados ultras de ambos equipos en Vigo, donde varios franceses tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.