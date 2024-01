Henderson quiere volver cuanto antes a la Premier y renunciaría a 700.000 libras semanales

Jordan Henderson está deseando regresar a la Premier League en un movimiento que le costaría millones de libras en impuestos y otros tantos en salarios perdidos, según informa el 'Daily Maill'. El inglés cobra 700.000 libras semanales.

El centrocampista inglés fichó por el Al Ettifaq por 12 millones procedente del Liverpool. Cuando Henderson firmó por el conjunto árabe, aseguró que aquel movimiento era positivo para el mercado y para que otros jugadores se atreviesen a dar el paso. Seis meses después, el jugador quiere regresar porque no ha conseguido adaptarse y por la desastrosa situación que atraviesa en conjunto dirigido por Steven Gerrard.

