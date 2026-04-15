El mágico momento de Griezmann con la afición del Atlético y el cariñoso mensaje que le manda una leyenda: "Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol, me has dado mucho"

A Antoine Griezmann le queda poco en el Atlético de Madrid. El galo vive sus últimos partidos de rojiblanco antes de poner rumbo a final de temporada a la MLS para jugar en los Orlando City, pero no ha bajado ni un ápice el nivel. Una vez más fue decisivo para su equipo y su hinchada se lo reconoció en una de las imágenes del día.

Tras el pitido final y cuando todos sus compañeros se habían retirado a los vestuarios, Griezmann regresó al césped para recibir el cariño de la afición del Atlético de Madrid en su penúltimo partido de Champions en el Metropolitano. El francés se quedó de pie, solo, en mitad del estadio mientras miles de seguidores cantaban y coreaban su nombre.

Griezmann también recibió un cariñoso mensaje de otra leyenda del fútbol francés. Thierry Henry, ex del Barcelona y el Arsenal, mostró su admiración en CBS Sports por su compatriota: "Antoine... Antoine... tengo algo que decirte: gracias por todo lo que has hecho por el fútbol francés, la selección y el fútbol en general. Me has dado mucho. Te deseo lo mejor, que termines con bien tu época en el Atlético de Madrid y buena suerte en Orlando. Yo conozco muy bien la MLS, cualquier cosa que necesites sobre tu paso por ahí con gusto te ayudaré", aseguró Henry.

Por su parte, su entrenador Diego Pablo Simeone, destacó también su importancia en el equipo y tampoco dudo en ensalzar sus méritos: “Es un genio. Con el tiempo nos daremos cuenta de que hemos tenido aquí a un genio del futbol, un jugador que marca la diferencia, con experiencia y personalidad. Esperemos que Dios y el destino le den lo que busca en el tiempo que le queda con nosotros”.