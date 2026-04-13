El barcelonismo recurre a LeBron James para sacar adelante la 'Operación Remontada' y conseguir así eliminar al Atlético en la Champions League

Tras la derrota por 0-2 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, la afición culé no se rinde y ha inundado las redes sociales con una enérgica campaña de apoyo bajo el lema de la “remontada” de cara al encuentro de vuelta de este martes en el Metropolitano, que se disputará a partir de las 21:00h, y que se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 20:15h.

La iniciativa más destacada consiste en editar fotos de jugadores del Barcelona —incluidos Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y el entrenador Hansi Flick entre otros— con gafas de sol negras y auriculares, recreando la icónica imagen de LeBron James durante la histórica remontada de los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors en las Finales de la NBA de 2016 (cuando Cleveland levantó un 3-1 en contra).

Miles de aficionados han cambiado su foto de perfil en sus cuentas de redes sociales por estos memes.

el guiño de lamine

El propio Lamine Yamal se ha hecho eco de esta iniciativa y se ha unido a la misma cambiando la foto de su perfil de Instagram.

El joven jugador blaugrana, que antes no tenía ninguna fotografía en su perfil de Instagram, durante las últimas horas lo ha cambiado y ha puesto a LeBron James con el Anillo de la NBA.

La foto de perfil de Lamine Yamal con LeBron James

Lamine Yamal será protagonista en la previa del encuentro ya que será el encargado de hablar en la rueda de prensa previa al partido, junto a su entrenador, el alemán Hansi Flick.