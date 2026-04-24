"Lamine Yamal deberá aprender a interpretar las señales de su cuerpo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que la lesión muscular de Lamine Yamal debe servirle como "un aprendizaje más" para saber interpretar las señales de su cuerpo, y confió en que el joven extremo vuelva "más fuerte" tras perderse el tramo final de LaLiga EA Sports, aunque espera que pueda llegar en plenas condiciones al Mundial.

"Notó algo tras la falta, pero no era para tanto. Por eso decidimos que tirara él el penalti. Después fue más. Al final es eso, tienes sensaciones y él no había tenido nunca una lesión muscular. Esas señales que da el cuerpo, que a veces no son fáciles de interpretar, son un aprendizaje para él también. Es una experiencia más. Debe interpretar las señales", señaló en rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe CF en el Coliseum.

"Marcó el gol, tenemos tres puntos, ahora está fuera y es una lástima. Pero al principio de la temporada también se perdió algunos partidos y no nos fue tan mal", añadió el técnico alemán, que explicó así cómo el jugador ya notó molestias durante el último encuentro, tras el penalti recibido, antes de confirmarse su lesión nada más chutar y marcar la pena máxima.

Flick insistió en que no es una situación sencilla ni para el club ni para el propio futbolista. "No es una situación fácil para nosotros ni para él. Tenemos que gestionarlo nosotros y él también tiene que aprender de ello. Es su primera lesión muscular y lo que veo es que está muy concentrado, tiene motivación para seguir. No podrá estar con nosotros, pero seguramente sí para el Mundial y tiene que volver más fuerte que ahora", afirmó.

EFE Lamine Yamal recibe el apoyo de su entrenador tras la lesión en el Barça-Celta

El técnico alemán destacó también la madurez con la que está afrontando el extremo la situación. "Para mí, con su edad, 18 años, creo que lo está haciendo muy bien. Ha tenido mucha presión, hoy por ejemplo llevamos cuatro preguntas sobre él, siempre es el centro de atención. Hay mucho ruido a su alrededor", apuntó. "En las últimas semanas ha estado a un nivel increíble, es maduro, inteligente, sabe lo que quiere y esta lesión le afecta. Es normal que esté tres o cuatro días afectado. Luego hay que centrarse en la recuperación y es lo que quiere hacer. Le deseo que se recupere pronto al máximo nivel y que tenga un Mundial fantástico, porque todos quieren ver al mejor Lamine", agregó.

Flick dejó claro que el equipo debe responder colectivamente a esta baja. "Somos un equipo. Si falta una pieza, tenemos que estar más fuertes y gestionarlo como equipo, que todos den el 100% o más por el equipo. Nos quedan seis partidos y el objetivo siempre es ganar".

EFE Lamine Yamal se duele tras lanzar el penalti contra el Celta

Sobre el partido ante el Getafe, avisó de la dificultad del compromiso. "No será fácil ganar al Getafe, pero creo que tenemos la calidad para lograrlo, aunque tendremos que hacer un partido fantástico. Es un partido muy importante. Jugar contra el Getafe es duro, defienden muy bien", afirmó. "Si miras los últimos diez partidos, son segundos en la tabla. Si miras sus resultados, son muy buenos. Tienen su propia filosofía, y para nosotros lo importante es encontrar nuestro ritmo, no cometer tantos errores y eso es lo que quiero ver de mi equipo", añadió.

También fue preguntado por la relación con el técnico azulón, José Bordalás. "Te tienes que centrar en tu equipo, claro, esa es la clave. Pero a veces, después del partido, hay muchas emociones y para un entrenador es así, lo veo igual. Estamos luchando, igual que los jugadores, nosotros desde el banquillo, y lo queremos dar todo por nuestro equipo, es nuestro trabajo. Está bien, no tengo problema con ello", comentó.

EFE Pepe Bordalás y Hansi Flick se saludan antes del inicio entre Getafe y Barcelona.

También elogió el momento de Gavi tras su regreso de la larga lesión que atravesó. "No tiene nada que ver con la edad, sino con la personalidad. Cuando hablo de Gavi, para mí es totalmente distinto cómo ha vuelto de la lesión que antes. Se le ve más maduro y centrado. Sus actuaciones y rendimiento son inmensos, estoy impresionado por cómo ha vuelto", destacó.

Finalmente, evitó profundizar sobre el debate arbitral y la posibilidad de introducir un sistema de revisión por parte de los entrenadores. "No es fácil hablar de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es jugar mejor para no depender de decisiones arbitrales. No quiero centrarme en los árbitros, su trabajo no es fácil. Tenemos que centrarnos en nosotros", concluyó.