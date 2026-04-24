Poli Rincón 'explota' contra el Real Madrid tras el empate contra el Betis: "Parece mentira que estemos hablando de un equipo profesional"

Poli Rincón ha estallado en 'Tiempo de Juego' tras el empate del Real Madrid contra el Real Betis en el último minuto. El colaborador no ha dudado en calificar la situación del equipo como un "desastre", asegurando que el resultado no es fruto de la casualidad, sino de la incapacidad del equipo para sentenciar el partido. "El equipo no juega a nada", ha sentenciado.

El equipo no juega a nada" Poli Rincón

Crítica a la falta de juego

Rincón ha sido muy crítico con el planteamiento del equipo, afirmando que está "mucho peor que cuando estaba Xabi Alonso". Según él, el conjunto blanco es incapaz de "defender en conjunto, de atacar en conjunto, de tener una idea, de tener una posición en el campo, de tener un orden".

También ha señalado la excesiva dependencia del portero, un problema recurrente en el equipo. "Cuando todos los partidos tu portero es uno de los más importantes de tu equipo y el que te salva, algo no estás haciendo bien", ha reflexionado, apuntando a un fallo estructural más allá del resultado de un único partido.

Dolor al ver al Madrid

El exfutbolista ha confesado su frustración personal al ver los partidos del Madrid. "A mí me da dolor, los ojos a veces me lloran, me duelen de ver cosas que veo que es que parece mentira que estemos hablando de un equipo profesional", ha lamentado. Su deseo es que la temporada "termine lo antes posible" para evitar que la imagen del club se deteriore más.

Parece mentira que estemos hablando de un equipo profesional" Poli Rincón

A pesar de su enfado, Rincón ha reconocido que "un Madrid normal gana este partido" porque generó ocasiones de sobra, pero ha lamentado la falta de acierto: "ahora, pues, una de cada 7 y antes entraban 3 de cada 5". Finalmente, ha concluido con un sentimiento de enfado mayúsculo: "Me alegro por el Betis, pero me voy con un cabreo como no te puedes imaginar".