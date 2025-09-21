Kevin Durant consigue recuperar millones de dólares en Bitcoins que tuvo años bloqueados porque no se acordaba de la contraseña

Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de la NBA. El alero lleva una larguísima carrera en la competición que le ha hecho ganar millones de dólares. Sin embargo, su fortuna es mucho mayor gracias a sus inversiones. Una de ellas en criptomonedas que le ha hecho ganar una buena cantidad, pero que le ha convertido en viral porque ha estado cerca de quedarse sin ella.

Y es que por fin, después de una década de incertidumbre, ha conseguido recuperar el acceso a unas inversiones en Bitcoin que tenía en Coinbase. Todo se remonta a finales de 2016, cuando el Bitcoin rondaba los 650 dólares. Ahora, con la criptomoneda rondando los 116.000, la cuenta desbloqueada representa una ganancia financiera muy significativa.

Y es que desde que el jugador de los Houston Rockets hizo su inversión está se ha multiplicado por 180. El problema salió a la luz durante la conferencia Game Plan de CNBC en Los Ángeles, donde el socio comercial de Durant, Rich Kleiman, reveló que Durant había estado bloqueado de su cuenta de Coinbase durante años porque no se acordaba de la contraseña. Horas después, Armstrong respondió en las redes sociales, confirmando que el proceso de recuperación se había completado. Una buena noticia que, lamentablemente, ha reavivado las quejas de otros usuarios que se enfrentan a problemas similares con el servicio de atención al cliente. Durant y Kleiman nunca han revelado el importe exacto de sus inversiones en Bitcoin en aquel momento.