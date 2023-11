El jugador del Real Madrid al que Manolo Lama señala: "A Carlo Ancelotti no le hubiera importado que saliera"

El portero titular de Carlo Ancelotti es Kepa Arrizabalaga. Cuando ha tenido que responder a las preguntas de los periodistas, el entrenador del Real Madrid lo ha repetido tras una nueva actuación de Andriy Lunin contra el Cádiz. Aunque el portero ucraniano logró dejar su portería a cero una vez más, tres de los últimos cinco partidos, cuando complete su recuperación el vasco, regresará al once titular. Tendrá una nueva oportunidad frente al Nápoles y, a partir de ahí, ya sabe que volverá al banquillo, algo que se debatió en Tiempo de Juego.

Ancelotti anunció tras el partido que Kepa volvería, si todo va normal, contra el Granada: "Creo que lo importante es que Lunin ha estado listo, cuando se ha lesionado Kepa lo ha hecho muy bien. Creo que Kepa volverá en el partido contra el Granada y si está bien va a jugar". De manera directa, ha terminado con el debate en la portería. Pero lo que no ha podido atajar es el análisis de esta decisión. El italiano mira al calendario y pone como tope la Navidad, consciente de que el equipo tiene que aguantar hasta principios de 2024 sin Camavinga y Vinicius. En la meta, no hay dudas.

Juanma Castaño comenzó el asunto con esta reflexión. "Si yo soy Lunin, digo: si juego contra el Nápoles y paro dos penaltis y tres mano a mano en los últimos 10 minutos, o sea, no me sirve para jugar contra el Granada, es un poco inconcebible". Manolo Lama quiso insistir en la idea de que "eso pasa mucho, juega, hacen un partidazo y a la semana siguiente se van al banco, es injusto, pero lo que queda claro es que para Ancelotti su portero es Kepa". El debate sobre la portería del Real Madrid iría cogiendo aún más color con más opiniones.

"Sí, pero, por ejemplo, cuando sentaban a Nacho después de que Nacho siempre sabía que cuando estuvieran todos se iba al banco, era muy justo en las declaraciones, le ponía a Nacho por las nubes y yo es que hoy le he visto muy poco cariño", ponía como ejemplo Paco González. Santi Cañizares coincidía al señalar que "la decisión es comprometida porque el Lunin está bien": "Este chico tuvo la oportunidad de jugar después de lesión de Courtois, has traído a un portero, ahora que lo has necesitado, te ha dado el máximo rendimiento, al menos se merece algo más de cariño".

El exportero ponía el ejemplo de "Vietes", el guardameta juvenil del Real Betis que jugó el partido completo ante Las Palmas tras las lesiones de los dos metas del primer equipo: "Ha hecho un partido fantástico y Pellegrini ha dicho, hombre, contamos con él. Evidentemente, lo tiene muy difícil para jugar por delante de Bravo y de Silva. No ha dejado tajante que haga lo que haga, tampoco va a jugar, pero no ha sido muy cariñoso". Manolo Lama lo tiene mucho más claro: "Ancelotti, si Lunin se hubiera ido esta temporada, no se hubiera enfadado".

De este modo, es fácil pensar que Andriy Lunin, que ha estado a la altura de las circunstancias, se marche al final de la presente temporada. Acaba contrato en 2024, por lo que dirá adiós a la entidad. No es para menos, puesto que en ningún momento ha tenido la oportunidad de ser el arquero titular del Real Madrid. Ancelotti con esas palabras demuestra que si Kepa está operativo para jugar su alineación será el guardameta vasco. Cabe resaltar que está cedido por el Chelsea, aunque Florentino Pérez tiene una opción de compra.