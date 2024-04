Juanma Castaño sentencia en El Tertulión sobre la situación de Pedro Rocha: "El futuro del fútbol"

El pasado viernes, el paso por el juzgado de Pedro Rocha dio un vuelco a su camino, prácticamente llano, hacia la presiencia a las elecciones de la Federación Española de Fútbol.

Al cambiar su condición a 'investigado', su futuro podría no estar precisamente en el sillón que ocupaba hasta hace unos meses Luis Rubiales. Sin embargo, hasta el momento ha demostrado que una parte muy importante del fútbol español le ha mostrado su apoyo a través de los avales que ha presentado en su condición de candidato a la presidencia.

Pedro Rocha, a su llegada a los juzgados de Majadahonda para declarar como testigo en el caso Brody. EFE.

Una de las reacciones más importantes en las últimas horas se conoció en El Tertulión de Tiempo de Juego, cuando Isaac Fouto informó de que el Gobierno de España no quiere a Pedro Rocha como sucesor de Rubiales al frente de la RFEF.

El Gobierno, en este caso a través del CSD, no quiere a Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras este giro en la investigación. Según la mismas fuentes, desde el Gobierno forzarán su dimisión pese a que este lunes se convertirá en presidente.

Pedro Rocha defiende su propia integridad

El único candidato a las elecciones de la presidencia de la RFEF emitió el pasado viernes un comunicado para defender sus derechos "hasta el final".

El comunicado, escrito por su equipo de trabajo, se hizo público justo después de que la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, cambiara su condición de testigo a investigado tras su declaración.

En él, se anunciaron varias cuestiones:

- Que el "equipo jurídico está en estos momentos analizando todos los escenarios y las posibles implicaciones de la situación actual".

- "Va a defender sus derechos hasta el final, ya que no se puede olvidar que su trabajo al frente de la Comisión Gestora de la RFEF se ha visto avalado por el apoyo de más del 75 por ciento de la Asamblea de la Federación, incluidas la totalidad de las federaciones territoriales".

Pedro Rocha, presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. CORDONPRESS

- "Rocha es el primer sorprendido. No tiene conocimiento ni, por tanto responsabilidad alguna, de los hechos que se están investigando".

- Y que, por todo ello, "defenderá su inocencia y su honradez hasta las últimas instancias. De esta forma quiere demostrar su honradez y su honestidad y que nada tiene que ver con los delitos que se investigan", destacaba el comunicado.

Rocha fue citado a declarar como testigo en la investigación sobre posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos cinco años después de que este mismo viernes fuera proclamado candidato único en las elecciones a la presidencia federativa tras presentar 107 de los 138 avales posibles.

Juanma Castaño sentencia a Pedro Rocha

En El Tertulión, Fouto también dió su opinión sobre la situación del investigado Pedro Rocha, al que dice conocer bien.

"Conozco a Rocha desde hace veinte años y sé que él no ha cogido un solo duro de la Federación. Hay gente que está esperando que dé la patada a Rocha como he hecho con Rubiales, y no lo voy a hacer. ¿Qué dice Fouto sobre Pedro Rocha? Digo lo mismo que hace una semana", dijo el periodista, replicado de inmediato por Siro López.

"Nadie ha dicho que este hombre haya metido la mano en la caja. Pero por error u omisión, o mirar a otro lado, no se ha preocupado por eso y está metido en esto", espetó Siro.

La sentencia la hizo Juanma Castaño, que afirmó contundente que "el futuro del fútbol español no puede pasar por Pedro Rocha. No podemos empezar una nueva etapa con Pedro Rocha", opinión refrendada por Miguel Rico, que recordó que la conclusión de Castaño "ya la sacamos hace quince o veinte días porque no era procedente que alguien que venga del equipo de Rubiales hiciera una función continuista en la Federación".