Joseba Larrañaga muestra cómo se toman en la Real Sociedad la victoria del Athletic en la Copa: "El pasado"

La final de la Copa del Rey, disputada entre Athletic Club y RCD Mallorca, superó todas las expectativas, sobre todo viendo los datos de repercusión. Tuvo una media de espectadores de 4.332.000 y un 34,8% de cuota de pantalla, alcanzando su pico en una tanda de penaltis que siguieron 4.965.000 espectadores. Donde no estuvieron tan contentos fue en San Sebastián.

Los lanzamientos de penalti dieron esta noche en La Cartuja al Athletic Club su Copa del Rey más deseada, la que no había podido conquistar durante 40 años de espera y seis intentos fallidos. Es el título de Copa número 24 del Athletic, aunque el club vasco cuenta también como tal la Copa de la Coronación de 1902.

Tras haber conquistado en Sevilla el título de la Copa del Rey al derrotar al RCD Mallorca, jugadores y cuerpo técnico del Athletic ha aterrizado en el aeropuerto de Bilbao a primera hora de esta tarde pero no hará celebraciones hasta el próximo jueves, en torno al acto de central de la travesía de la gabarra por la ría del Nervión.

El Ayuntamiento de Bilbao calcula que más de un millar de personas acompañará al Athletic Club el jueves en las celebraciones del título de la Copa del Rey, en su recorrido en la gabarra por la ría y en la recepción en la capital vizcaína. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido "prudencia" a los hinchas.

En la Real Sociedad

La Real Sociedad ha felicitado al Athletic Club por el título de Copa del Rey conseguido este 6 de abril de 2024 en el Estadio de La Cartuja. El cuadro txuri urdin ha sido así de los primeros en acudir a sus redes sociales para felicitar a los bilbaínos con un elegante "zorionak".

Los jugadores del Athletic Club celebran su victoria en la final de la Copa del Rey | EFE

Cabe recordarse que los dos equipos vascos fueron protagonistas de la Copa del Rey de la pandemia de la Covid-19. Jugaron la final de la Copa del Rey de fútbol 2019/2020 que debió haberse disputado el 18 de abril de 2020, pero se aplazó al 3 de abril de 2021. Allí se impusieron los de San Sebastián.

"No hace falta ser del Athletic o del Mallorca para vivir intensamente un partido como el de ayer", reflexionaba Joseba Larrañaga en Tiempo de Juego, "yo me lo pasé fenomenal viendo el partido". Juanma Castaño también le preguntó por cómo se habían tomado los aficionados de la Real Sociedad este éxito del equipo bilbaíno.

Joseba Larrañaga dejó claro que "para aquellos que piensen que me molesta que gane el Athletic, ni mucho menos": "Dormí igual y felicité a todos, a los muchísimos amigos que tengo del Athletic, porque se han llevado la alegría que merecían después de tantos años".

Juanma Castaño también quería saber si en su "entorno de la Real ha notado escozor": "No, no, no, no, no, es que no tiene tampoco mucho": "Hombre, sí, evidentemente si hay mucha gente o gente a la que no le gusta nada que gane el Athletic, pero yo creo que eso es más cosa del pasado que del presente".

Vedat Muriqi cae ante el defensa del Athletic Club, Aitor Paredes | EFE

Joseba Larrañaga reconoce también que "si hubiera ganado el Mallorca no hubiera tenido pesadillas tampoco": "Hay que verlo. Ya tenemos cierta edad como para que estas cosas no sientan mal".