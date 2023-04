Jordi Alba cobrará del Barcelona 36 millones de euros brutos la próxima temporada, salvo que pacte una rebaja

A Jordi Alba le queda un año de contrato con el Barcelona. Como ha manifestado en varias ocasiones, las intenciones del lateral pasan por cumplir con el acuerdo que le vincula al club azulgrana hasta junio de 2024.

Pero dadas las complejas características de la economía del club en los últimos años y las negociaciones que se han hecho con algunos de los futbolistas para mantenerse por debajo de los parámetros marcados por LaLiga, han hecho que Jordi Alba vaya a cobrar en su último año de contrato 36 millones de euros brutos, como informó Helena Condis. Son cuatro millones de euros más que los que percibe durante la presente temporada.

Según explicó Condis, a Alba le deben 20 millones de euros por aplazamientos, así que, salvo que pacte una rebaja salarial con Joan Laporta, el futbolista cobrará en torno a los 17 millones de euros limpios.

Minguella apuesta por que "no pactarán"

No deja de ser sorprendente que Alba, que acaba de cumplir 34 años, y ya no tiene la participación que tenía hace apenas unos años, vaya a percibir tal cantidad de dinero cuando, tal como apuntó Paco González, "las grandes estrellas en la Premier pueden estar cobrando de 12 a 15 millones de libras limpias."

José María Minguella fue claro con el análisis de esta situación: "No pactará la rebaja, hombre, si están peleados".

Hubo cierto quórum entre los comentaristas del Rayo - Barcelona en Tiempo de Juego en apuntar que esta situación "no es culpa de los jugadores", pero Minguella fue claro con su postura: "Esto de que los jugadores no tienen responsabilidad, quizás no sea el momento, pero hubo cierta extorsión por parte de un grupo de jugadores. Y cuando estás allí y tienes ese grupo...", recordando el momento en que un núcleo duro de futbolistas del Barcelona se negaron a rebajar sus salarios siendo presidente Josep María Bartomeu.

"La solución", apuntó Minguella, "es venderlos. El Madrid lo hizo con algunos jugadores como Ramos, Ozil, Higuaín, Cristiano... Mira si es sencillo".