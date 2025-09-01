Jon Rahm estará en la Ryder Cup; Sergio García vuelve a quedarse fuera

El jugador español Jon Rahm, exnúmero uno del mundo, disputará su cuarta Ryder Cup al haber sido elegido como miembro del equipo europeo que se enfrentará contra el de Estados Unidos en Nueva York a finales de este mes, del que ha vuelto a quedar fuera su compatriota Sergio García como ocurrió hace dos años en Roma.

El capitán del equipo europeo, el británico Luke Donald, dio a conocer este lunes los seis jugadores de libre elección que completan el plantel de doce que tomarán parte en la competición que se celebrará en el campo de Bethpage Black del 26 al 28 de septiembre. La designación de Rahm se daba por hecha después de ganar la general del LIV por segunda temporada consecutiva y a pesar de no haber conquistado ningún título desde septiembre del pasado año.

Además del golfista vasco, Donald ha escogido al irlandés Shane Lowry, al austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland, el sueco Ludvig Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick para participar en el torneo que se celebra cada dos años.

Estos se unen a los otros seis golfistas ya clasificados de forma automática por su posición en el ránking: el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard.

el equipo estadounidense

El capitán de Estados Unidos en la Ryder Cup 2025, Keegan Bradley, ha anunciado la elección de Sam Burns, Patrick Cantlay, Ben Griffin, Collin Morikawa, Justin Thomas y Cameron Young para completar su equipo de la 45ª edición de este torneo, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre en Bethpage Black (Farmingdale, Nueva York).

Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau ya se habían clasificado de manera automática gracias al sistema por puntos que concluyó el pasado 17 de agosto.