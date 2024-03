Joao Félix: "La gente de la grada no sabe lo que pasó aquí dentro"

El FC Barcelona asaltó el Cívitas Metropolitano este domingo con sendos buenos goles de Joao Félix y Robert Lewandowski más la sentencia de Fermín (0-3), para imponer su buen momento sobre el Atlético de Madrid.

Un encuentro marcado también por el jugador portugués por su regreso a la que fuera su casa. Un regreso incómodo ya que desde antes del comienzo del partido ya se vio cómo los seguidores rojiblanco llenaron de basura la placa que tiene Joao Félix en los alrededores del Metropolitano.

Aspecto de la placa de Joao Félix en el Metropolitano antes del Atlético - Barcelona

Además, cada vez que recibía el balón recibía una sonora pitada por parte del estadio Metropolitano, y el luso respondió con un gran partido y anotó además ese primer gol que abrió la victoria de su equipo.

Audio

Al término del partido, el atacante blaugrana atendió a los compañeros de ESPN Brasil donde valoró todo el partido y analizó el reencuentro con los seguidores colchoneros.

"Lo que dicen desde fuera es que me llevo mal con mis ex compañeros del Atleti, y eso no es verdad, estaba hablando con Samuel Lino y Lemar, todos los que pasaban me abrazaban, venían a hablar", señaló.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Preguntaron cómo estaba, mi familia... no tengo nada contra ellos ni al revés", añadió Joao Félix antes de lanzar un mensaje a los seguidores: "No saben lo que pasó aquí dentro. Entiendo perfectamente sus reacciones, pero no debería ser visto como el malo en esta situación".

En relación a la pitada y al destrozo de su placa, Joao apuntó lo siguiente: "Como dije antes los aficionados en las gradas no saben las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve aquí".

En el aspecto deportivo, el portugués reconoció que "hicimos un partido creo que perfecto, marcamos 3 goles fuera en este estadio, contra este equipo, que defiende bien todos conocemos, todo perfecto y estamos felices por eso", y sobre su papel personal en el choque, el luso dijo esto: "Intenté disfrutar lo máximo siempre me gustan los partidos contra equipos grandes dónde la afición te provoca aún más solo quiero ayudar al equipo y eso intenté conseguir los 3 puntos es lo más importante".

Por otro lado, Joao Félix también tuvo buenas palabras para sus compañeros brasileños: "Me gusta como son los de Brasil, la manera en que viven. Soy medio brasileño, mi padre nació allí pero vino para Portugal, siempre bien con ellos, Raphinha y ahora Vitor Roque estamos ahí armada portuguesa".

Así se vivió el Atlético de Madrid-Barcelona, en Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.